ملخص مباراة النصر والتعاون في الدوري السعودي “بـ 10 لاعبين، كارتيرون يُعمق جراح فيتوريا”

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يقدم لكم موقع الخليج 365 ملخص مباراة النصر والتعاون في الجولة الثانية من الدوري السعودي، دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي أقيمت بعد عصر اليوم الخميس 22 أكتوبر 2020، وانتهت بهدف دون رد لصالح التعاون خلال الشوط الثاني.
انطلقت مباراة النصر والتعاون في تمام الساعة 15:05 بتوقيت جرينيتش، 17:05 بتوقيت مصر ، 18:05 بتوقيت السعودية ، على ستاد مدينة الملك عبد الله الرياضية في مدينة بريدة.
ونقل اللقاء ضمن مباريات اليوم الخميس في الدوري السعودي على القناة السعودية الرياضية 2، بصوت المعلق الرياضي “عيسى الحربين”.
تجدر الإشارة إلى أن الهلال حل ضيفًا على أبها في افتتاح مباريات اليوم على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في المحالة، ونقلت على القناة السعودية الرياضية 1، وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي 1/1.
وسعى النصر لتحقيق الفوز على التعاون لتعويض الخسارة التي مُني بها في افتتاح المسابقة أمام الفتح بنتيجة 2/1، إلا أن المدير الفني لنادي التعاون ، الفرنسي باتريس كارتيرون، عمق جراح روي فيتوريا، وكبده الخسارة الثانية على التوالي، رغم النقص العددي الذي عانى منه منذ الدقيقة 7 عندما طرد لاعبه ريان الموسى.
وأوقف كارتيرون سلسلة انتصارات النصر أمام التعاون، حيث تعرض الفريق في الفترة الماضية لثلاث خسائر خلال عام 2020، المباراة الأولى انتهت لصالحه بفارق ركلات الجزاء الترجيحية ضمن مباراة كأس السوبر السعودي مطلع شهر يناير، والثانية في الدوري السعودي للمحترفين وانتهت بفوز النصر 4/1 على ملعب التعاون.
أما المباراة الثالثة فقد كانت ضمن مباريات الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا الشهر الماضي في قطر، وتمكن النصر من الفوز بهدف دون رد سجله عبد الرزاق حمدالله.
النصر 0-1 التعاون
???? ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية (بريدة)
???? دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين (الجولة 2)
انتهت
- ???? أهلاً بكم في هذا البث المباشر لإحدى قمم الدوري السعودي اليوم الخميس
- ???? أصحبكم في هذه التغطية لحظة بلحظة “محمود ماهر” من مركز البث المباشر بموقع الخليج 365
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- غيابات بالجملة في النصر اليوم ، نور الدين أمرابط وحمدالله وبيتي مارتينيز ومايكون وسلطان الغنام!!
- لقاء صعب للغاية على النصر ..
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تشكيلة التعاون اليوم: كاسيو أنجوس – ياسين برناوي – أحمد عسيري – إياجو سانتوس – إبراهيم الزبيدي – ريان الموسى – ساندرو مانويل – سيدريك أميسي – ميتشل ديوك – عبد الله الجوعي – تاوامبا.
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تشكيلة النصر اليوم: براد جونز – عبد الرحمن العبيد – عبد الإله العمري – عبد الله مادو – كيم – مختار علي – علي الحسن – عبد المجيد الصليهم – أيمن يحيى – خالد الغنام – أحمد موسى.
- فرصة ثمينة للتعاون للثأر من النصر بعد تفوقه الكبير عليه خلال الثلاث مباريات الماضية..
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الشوط الأول
- 1″ ???? صافرة بداية المباراة ..
- 5″ سيطرة ميدانية في أول خمس دقائق من جانب التعاون.. وتركيز من الفريق الأصفر على تمرير العرضيات من الجهة اليسرى للنصر.
- 6″ ????الحكم يراجع تقنية الفار للتأكد من مدى خشونة تدخل قام به لاعب نادي التعاون ريان الموسى..
- 7″ ???? يبدو أن الحكم مُقدم على اتخاذ قرار صعب للغاية في مستهل هذا اللقاء، غرفة الفار أخبرته بوجود تدخل يستوجب الطرد وليس الإنذار فقط!!
- 7″ ???? أوووووووه طرد للاعب التعاون “ريان الموسى”
- 15″ رغم الطرد فريق التعاون يلعب بتماسك كبير، ويحصل بمهارات فردية عالية على أخطاء حول منطقة جزاء النصر ..
- 22″ ???? بطاقة صفراء للاعب التعاون “إياجو”
- 24″ أووووووه..الصليهم يرتكب خطأ في مكان خطير أمام مرمى النصر بعرقلة اللاعب أميسي.
- 25″ ???? أوووووووووووووه…قائد التعاون إبراهيم زبيدي يسدد كرة مقوسة جميلة من حوالي 25 ياردة ذهبت جوار القائم الأيمن للحارس براد جونز..
- 25″ التعاون يستعيد الكرة ويشن هجمة جديدة.. التعاون كأنه يلعب كامل العدد!!
- 35″ ضغط التعاون مستمر على مرمى النصر .. موقف صعب للمدرب البرتغالي فيتوريا ، كيف يلعب التعاون بهذه الطريقة وهو منقوص العدد أمام فريقه الذي يقوده المهاجم النيجيري أحمد موسى؟؟
- 40″ ???? أووووووووووه..أميسي يصوب من خارج منطقة النصر، كرة قوية، لحسن الحظ تفطن لها براد جونز الذي قفز وأمسك بها.
- 43″ ???? أوووووووه..أول فرصة حقيقية من النصر ، مراوغة من خالد الغنام خارج منطقة الجزاء ، وتمويه ثم تصويب على يسار حارس المرمى الذي أمسك بها ببراعة..
- 45″ ???? إصابة خطيرة للاعب وسط النصر “الصليهم” بعد تعرضه لضربة من سدريك أميسي..
- 46″ ???? الضربة كانت واضحة في الركبة من أميسي قبل أن يستخدم يده في دفع الصليهم..
- 46″ ???? بطاقة صفراء لسيدريك أميسي ..
- 47″ ???? لا يزال الصليهم ساقط على الأرض لتلقي العلاج..
- 47″ ❌ لو استمر التعاون في اللعب بخشونة سيخسر هذا اللقاء لا محالة، ربما نرى طرد جديد..
- 48″ ????عبد المجيد الصليهم لا يستطيع النهوض، لم يستطع الوقوف على قدميه لأكثر من 10 ثوان وسقط من جديد، ربما سيتم استبداله بين الشوطين..
- 48″ ???? الصليهم خرج على ظهر سيارة الاسعافات
- 49″ صافرة نهاية الشوط الأول بالتعادل 0/0
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الشوط الثاني
- 45″ بداية الشوط الثاني
- 46″ ???? تغيير أول في صفوف النصر بنزول فراس البريكان بدلاً من مختار علي…
- 48″ ???? بطاقة صفراء للاعب النصر “علي الحسن” ..
- 49″ توقف اللعب بسبب تدخل عنيف من أيمن يحيى على ركبة لاعب التعاون ..
- 51″ بعد مراجعة تقنية الفار تأكد الحكم أن أيمن يحيى لم يتعمد الايذاء ، فقد كان يحاول ابعاد الكرة إلى رمية تماس بقدمه لكن الكرة مرت من اسفل قدمه لتذهب في ساق لاعب التعاون إبراهيم الزبيدي
- 51″ ???? الحكم يكتفي بانذار أيمن يحيى..
- 57” ???? تغييران في صفوف التعاون بنزول “عبد الله ساني وحسن كادش” بدلاً من إبراهيم الزبيدي وعبد الله الجوعي
- 63″ ⚽️ جووووووووووووول…هدف أفريقي 100٪ لصالح التعاون .. أميسي يمرر إلى ساني داخل منطقة جزاء النصر، ليمهدها عبدالله ساني بالعرض أمام توامبا الذي تسلم وسدد بيمناه في الزاوية الضيقة على يمين براد جونز الذي اعتقد أنها ستسدد على اليسار..
- 65″ ???? عبد الفتاح آدم يشارك الآن في تشكيلة النصر بدلاً من أيمن يحيى
- 74″ بعد سلسلة من المحاولات لاختراق دفاع التعاون من جانب النصر .. تسديدة ضعيفة في يد الحارس من خالد الغنام
- 76″ ???? بوووووووووووووم…ساندرو مانويل يصوب كرة قوية من ركلة حرة مباشرة يُبعدها براد جونز ببراعة من الزاوية اليمنى ..
- 77″ عبد الفتاح آدم يرتكب خطأ عكسي ضد مدافع التعاون سانتوس داخل المنطقة ليفسد هجمة على النصر..
- 79″ ???? تغيير ثالث في صفوف التعاون، محمد أبو سبعان يشارك بدلاً من ميتشل ديوك.. بهدف تعزيز قوة خط الوسط، ومواصلة ترك توامبا في الخط الأمامي بمفرده
- 81″ ???? مشاركة عبد العزيز الدوسري بدلاً من علي الحسن ..
- 82″ ???? نزول عبد العزيز العلوي بدلاً من عبد الرحمن العبيد..
- 83″ ???? بووووووووووووووووووووم…عبد العزيز العلوي في أول لمسة ، يطلق تصويبة رائعة في المقص الأيسر ، يُبعدها حارس التعاون إلى ركنية بقفزة هائلة بكف اليد..
- 84″ ???????? أووووووووووووووووه..هجمة مضادة سريعة للتعاون، وإنفراد صريح، لكن عبد الله ساني يصوب جوار القائم الأيمن بشكل غريب جدًا !!
- 85″ هجمة هنا وهجمة هناك.. متعة في الدقائق الأخيرة
- 86″ ???? بطاقة صفراء لعبد العزيز العلوي.
- 90″ أووووووووه…فرصة هدف تضيع على النصر ، رأسية جميلة من عبد الإله العمري تمر جوار القائم الأيمن بنصف ياردة..كأنها لمست القائم وخرجت!
- 90″ خمس دقائق وقت محتسب بدل من ضائع
- 93″ ضغط غير عادي من جانب النصر في هذه الأثناء..
- 94″ عرضيات مستمرة وانكماش كبير من التعاون خوفًا من الهدف
- 95″ صافرة نهاية اللقاء بفوز التعاون 1/صفر رغم النقص العددي
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