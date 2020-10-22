ملخص مباراة النصر والتعاون في الدوري السعودي “بـ 10 لاعبين، كارتيرون يُعمق جراح فيتوريا”

يقدم لكم موقع الخليج 365 ملخص مباراة النصر والتعاون في الجولة الثانية من الدوري السعودي، دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي أقيمت بعد عصر اليوم الخميس 22 أكتوبر 2020، وانتهت بهدف دون رد لصالح التعاون خلال الشوط الثاني.

انطلقت مباراة النصر والتعاون في تمام الساعة 15:05 بتوقيت جرينيتش، 17:05 بتوقيت مصر ، 18:05 بتوقيت السعودية ، على ستاد مدينة الملك عبد الله الرياضية في مدينة بريدة.

ونقل اللقاء ضمن مباريات اليوم الخميس في الدوري السعودي على القناة السعودية الرياضية 2، بصوت المعلق الرياضي “عيسى الحربين”.

تجدر الإشارة إلى أن الهلال حل ضيفًا على أبها في افتتاح مباريات اليوم على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في المحالة، ونقلت على القناة السعودية الرياضية 1، وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي 1/1.

وسعى النصر لتحقيق الفوز على التعاون لتعويض الخسارة التي مُني بها في افتتاح المسابقة أمام الفتح بنتيجة 2/1، إلا أن المدير الفني لنادي التعاون ، الفرنسي باتريس كارتيرون، عمق جراح روي فيتوريا، وكبده الخسارة الثانية على التوالي، رغم النقص العددي الذي عانى منه منذ الدقيقة 7 عندما طرد لاعبه ريان الموسى.

وأوقف كارتيرون سلسلة انتصارات النصر أمام التعاون، حيث تعرض الفريق في الفترة الماضية لثلاث خسائر خلال عام 2020، المباراة الأولى انتهت لصالحه بفارق ركلات الجزاء الترجيحية ضمن مباراة كأس السوبر السعودي مطلع شهر يناير، والثانية في الدوري السعودي للمحترفين وانتهت بفوز النصر 4/1 على ملعب التعاون.

أما المباراة الثالثة فقد كانت ضمن مباريات الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا الشهر الماضي في قطر، وتمكن النصر من الفوز بهدف دون رد سجله عبد الرزاق حمدالله.

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النصر 0-1 التعاون

???? ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية (بريدة)

???? دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين (الجولة 2)

انتهت

???? أهلاً بكم في هذا البث المباشر لإحدى قمم الدوري السعودي اليوم الخميس

???? أصحبكم في هذه التغطية لحظة بلحظة “محمود ماهر” من مركز البث المباشر بموقع الخليج 365

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غيابات بالجملة في النصر اليوم ، نور الدين أمرابط وحمدالله وبيتي مارتينيز ومايكون وسلطان الغنام!!

لقاء صعب للغاية على النصر ..

تشكيلة التعاون اليوم: كاسيو أنجوس – ياسين برناوي – أحمد عسيري – إياجو سانتوس – إبراهيم الزبيدي – ريان الموسى – ساندرو مانويل – سيدريك أميسي – ميتشل ديوك – عبد الله الجوعي – تاوامبا.

تشكيلة النصر اليوم: براد جونز – عبد الرحمن العبيد – عبد الإله العمري – عبد الله مادو – كيم – مختار علي – علي الحسن – عبد المجيد الصليهم – أيمن يحيى – خالد الغنام – أحمد موسى.

فرصة ثمينة للتعاون للثأر من النصر بعد تفوقه الكبير عليه خلال الثلاث مباريات الماضية..

الشوط الأول

1″ ???? صافرة بداية المباراة ..

5″ سيطرة ميدانية في أول خمس دقائق من جانب التعاون.. وتركيز من الفريق الأصفر على تمرير العرضيات من الجهة اليسرى للنصر.

6″ ????الحكم يراجع تقنية الفار للتأكد من مدى خشونة تدخل قام به لاعب نادي التعاون ريان الموسى..

7″ ???? يبدو أن الحكم مُقدم على اتخاذ قرار صعب للغاية في مستهل هذا اللقاء، غرفة الفار أخبرته بوجود تدخل يستوجب الطرد وليس الإنذار فقط!!

7″ ???? أوووووووه طرد للاعب التعاون “ريان الموسى”