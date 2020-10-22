منتخب أستراليا يعتذر عن مواجهة إنجلترا وأميركا في لندن

قال الاتحاد الأسترالي اليوم الخميس إنه ألغى معسكر المنتخب في أوروبا ومواجهتي إنجلترا وأمريكا في لندن الشهر المقبل بسبب أزمة جائحة فيروس كورونا في القارة.

وكان الاتحاد الأسترالي في طريقه لتأكيد موعد المباراتين في نوفمبر الثاني لكنه قال “الوضع الحالي والذي يزداد سوءًا في كُل أوروبا” أجبره على إعادة التفكير.

وأضاف الاتحاد في بيان “بعد استشارة مسؤولي الصحة قرر الاتحاد الأسترالي عدم المضي قدمًا في أنشطته في أوروبا هذه المرة.

“الاتحاد الأسترالي مُلتزم تجاه عودة المنتخبات الأسترالي للعب في أقرب فرصة ممكنة، لكن ضمان صحة وسلامة اللاعبين والطاقم التدريبي أولوية قصوى للاتحاد الأسترالي”.

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ويعني ذلك أن أستراليا لن تخوض أي مباراة رسمية في 2020 وستنتظر حتى مارس المقبل.

وقال الاتحاد الإنجليزي إن المنتخب ربما يواجه أيرلندا في مباراة ودية في ويمبلي يوم 12 نوفمبر قبل مواجهتي بلجيكا وأيسلندا في دوري الأمم الأوروبية في 15 و18 نوفمبر.

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