التعاون المنقوص يرد اعتباره من النصر بهدف الدبابة تاوامبا

رد التعاون اعتباره عقب تغلبه على ضيفه النصر بهدف دون رد، فى قمة مباريات اليوم الخميس 22- أكتوبر 2020، ضمن منافسات الجولة الثانية فى الدوري السعودي “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”.

انطلقت مباراة النصر والتعاون في تمام الساعة 15:05 بتوقيت جرينيتش، 17:05 بتوقيت مصر ، 18:05 بتوقيت السعودية ، على ستاد مدينة الملك عبد الله الرياضية في مدينة بريدة.

ونُقل اللقاء على القناة السعودية الرياضية 2، بصوت المعلق الرياضي “عيسى الحربين”، وستنقل نفس القناة مباراة الأهلي والوحدة لحساب نفس الجولة اليوم.

وسجل لياندرو توامبا هدف المباراة الوحيد للتعاون في الدقيقة 63.

وشهدت المباراة تعرض لاعب التعاون ريان الموسى للطرد في الدقيقة التاسعة بعد تدخل قوي على أحد لاعبي النصر.

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وكان النصر قد خسر أمام الفتح 1 / 2 في المرحلة الأولى للمسابقة، ليظل بدون أي رصيد من النقاط في المركز السادس عشر والأخير.

على الجانب الآخر يحتل التعاون المركز الثاني برصيد أربع نقاط خلف المتصدر الهلال، في انتظار نتائج باقي مباريات المرحلة الثانية للمسابقة.

وأوقف كارتيرون سلسلة انتصارات النصر أمام التعاون، حيث تعرض الفريق في الفترة الماضية لثلاث خسائر خلال عام 2020، المباراة الأولى انتهت لصالحه بفارق ركلات الجزاء الترجيحية ضمن مباراة كأس السوبر السعودي مطلع شهر يناير، والثانية في الدوري السعودي للمحترفين وانتهت بفوز النصر 4/1 على ملعب التعاون.

أما المباراة الثالثة فقد كانت ضمن مباريات الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا الشهر الماضي في قطر، وتمكن النصر من الفوز بهدف دون رد سجله عبد الرزاق حمدالله.

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