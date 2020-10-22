يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر فيديو أهداف النصر والتعاون في الدوري السعودي، ضمن منافسات الجولة الثانية، من”دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”، والمقرر لها بعد عصر اليوم الخميس 22 أكتوبر 2020.

انطلقت مباراة النصر والتعاون في تمام الساعة 15:05 بتوقيت جرينيتش، 17:05 بتوقيت مصر ، 18:05 بتوقيت السعودية ، على ستاد مدينة الملك عبد الله الرياضية في مدينة بريدة.

ونُقل اللقاء على القناة السعودية الرياضية 2، بصوت المعلق الرياضي “عيسى الحربين”، وستنقل نفس القناة مباراة الأهلي والوحدة لحساب نفس الجولة اليوم.

تلقى النصر الهزيمة الثانية على التوالي في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (دوري المحترفين السعودي)، وذلك أمام مضيفه التعاون بهدف دون رد.

وسجل لياندرو توامبا هدف المباراة الوحيد للتعاون في الدقيقة 63.

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وشهدت المباراة تعرض لاعب التعاون ريان الموسى للطرد في الدقيقة التاسعة بعد تدخل قوي على أحد لاعبي النصر.

وكان النصر قد خسر أمام الفتح 1 / 2 في المرحلة الأولى للمسابقة، ليظل بدون أي رصيد من النقاط في المركز السادس عشر والأخير.

على الجانب الآخر يحتل التعاون المركز الثاني برصيد أربع نقاط خلف المتصدر الهلال، في انتظار نتائج باقي مباريات المرحلة الثانية للمسابقة.

إليكم فيديو أهداف النصر والتعاون في الدوري السعودي

هدف تقدم التعاون

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