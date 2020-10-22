يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر فيديو أهداف الاهلي والوحدة في الدوري السعودي، فى احدي مباريات اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الثانية، من”دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”.
تنطلق مباراة أهلي جدة والوحدة فى تمام الساعة 18:55 بتوقيت مصر، 16:55 بتوقيت جرينتش، 19:55 بتوقيت السعودية، على استاد الجوهرة المشعة في مدينة الملك عبدالله الرياضية.
تنقل المباراة عبر شاشة قناة الرياضية السعودية إتش دي 2، ويعلق على المباراة سمير المعيرفي.
يدخل الأهلي والوحدة المباراة بهدف مشترك وهو الفوز والحصول على الثلاث نقاط، فكلا الفريقين فاز في الجولة الأولى من الدوري.
الفريق “الملكي” حقق فوزًا صعبًا على نظيره الباطن بنتيجة هدف دون رد، أما الوحدة فانتصر على نظيره القادسية بهدفين مقابل هدف في الجولة الماضية، بعدما نجح في قلب تأخره إلى فوز في اللحظات الأخيرة من اللقاء.
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