رسميًا | مدرب ناشيء الزمالك يخلف كشري في تدريب أسوان

قرر مجلس إدارة نادي أسوان تعيين لاعب ومدرب الزمالك السابق سامي الشيشيني مديرًا فنيًا للفريق خلفًا لأحمد عبد المنعم “كشري” المقال من منصبه.

واكد رئيس النادي أحمد سليمان في تصريحات تلفزيونية ان مجلس الإدارة أستقر على الشيشيني بعد دراسة السير الذاتية لعدد من المدربين، مشيرًا الى أنه سيتم توقيع العقد مع الشيشينى لمدة موسم واحد.

وكان مجلس إدارة أسوان أعلن إنفصاله عن مديره الفني السابق “كشري” بالتراضي بين الطرفين.

وكان كشري تولى المسؤولية خلفًا لمجدي عبد العاطي الذي استقال من منصبه منتصف الموسم لضعف الامكانات المادية. وقاد كشري الفريق عقب استئناف

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كان كشري تولى المسؤولية خلفًا لمجدي عبد العاطي الذي استقال من منصبه منتصف الموسم لضعف الأمكانات المادية. وقاد كشري الفريق عقب استئناف الدوري بعد توقفه منذ منتصف مارس الماضي بسبب جائحة كورونا، ونجح في قيادة الفريق للبقاء في الدوري الممتاز.

ويحتل أسوان المركز الثالث عشر برصيد 37 نقطة وتبقى له مباراة واحدة في المرحلة الرابعة والثلاثين الاخيرة امام الاتحاد السكندري.

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