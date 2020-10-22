الدوري الإنجليزي: قمة منتظرة بين تشيلسي ومانشستر يونايتد

يسعى مانشستر يونايتد لحمل الزخم الأوروبي معه إلى المنافسات المحلية عندما يستضيف تشيلسي الساعي لتفادي تعادل ثالث تواليًا، وذلك في قمة المرحلة السادسة من الدوري الإنجليزي التي سيكمل خلالها ليفربول حامل اللقب رحلة الألف الميل من دون قلب دفاعه الهولندي فيرجيل فان دايك.

ويدخل يونايتد مباراته على ملعب “أولد ترافورد” السبت منتشيًا بفوز قاتل (2-1) خارج القواعد على باريس سان جيرمان وصيف بطل أوروبا في افتتاح منافسات دوري الأبطال لهذا الموسم، حيث جدّد تفوقه على نادي العاصمة الفرنسية بعد أن أقصاه موسم 2018-2019.

ويصطدم فريق المدرب النروجي أولي جونار سولشاير بتشيلسي الساعي لتعويض تعادلين متتاليين مخيبين، الأول مع ساوثهامبتون 3-3 في المرحلة السابقة على أرضه، والثاني مع ضيفه إشبيلية الإسباني سلبًا في مستهل حملته في المسابقة القارية الأهم الثلاثاء.

ويحتل يونايتد الذي يستضيف لايبزيج الألماني الأربعاء المقبل في الجولة الثانية من المسابقة القارية العريقة، المركز الخامس عشر في الدوري حاليًا مع 6 نقاط بعد فوزين وخسارتين ولكن بمباراة أقل عن منافسه الثامن برصيد 8 نقاط، بعد أن غاب عن المرحلة الأولى لحصوله على قسط من الراحة بعد مشاركته في الدوري الأوروبي “يوروبا ليج” في أغسطس الفائت.

ويتطلع تشيلسي الذي سيحل ضيفًا على كراسنودار الروسي الأربعاء أيضًا في دوري الأبطال، إلى فوزه الأول خارج قواعده على مانشستر يونايتد ضمن منافسات الدوري في ثماني مباريات، وهي أطول سلسلة للنادي اللندني من دون فوز في أولد ترافورد منذ العام 1957.

ويسعى سولشاير لتجديد فوزه على فرانك لامبارد مدرب البلوز في الـ “برميرليج” بعد أن تفوق عليه في مباراتي الدوري الموسم الفائت في الموسم الأول للدولي الإنجليزي السابق مع تشلسي، الذي تفوق عليه في نصف نهائي الكأس الموسم الفائت.

كما ستتجه الأنظار الى مشاركة الوافد الجديد الأوروغوياني إدينسون كافاني من عدمها بعد أن غاب عن مواجهة فريقه السابق سان جيرمان حيث أعتبر سولشاير الإثنين أن “إدينسون يحتاج إلى التدرب لبعضة أيام بعد قبل أن يصبح جاهزًا”.

ليفربول من دون فان دايك من جهة أخرى، سيخوض ليفربول أولى مبارياته في الدوري هذا الموسم بغياب قلب دفاعه فان دايك عن التشكيلة الأساسية بعد تعرضه لإصابة قوية في دربي الـ “مرسيسايد” ضد إيفرتون في المرحلة السابقة (2-2) بعد تدخّل قوي من الحارس جوردان بيكفورد، وذلك عندما يستضيف شيفيلد يونايتد السبت.

وأعلن الفريق الأحمر أن أفضل لاعب في الدوري لموسم 2018-2019 سيخضع لعملية جراحية في ركبته من دون أن يحدد الفترة الزمنية التي سيغيبها عن الملاعب، إلا أن بعض وسائل الإعلام البريطانية توقعت أن يغيب ابن الـ29 عامًا عن الموسم بأكمله أو أقله حتى الأسابيع الأخيرة منه.

ومن المتوقع أن يعوّل المدرب الألماني يورجن كلوب على البرازيلي فابينيو في مركز قلب الدفاع، لاسيما بعد الأداء الهائل الذي قدمه في هذا المركز في المباراة التي فاز بها بطل أوروبا لعام 2019 (1-صفر) على أياكس أمستردام الهولندي الثلاثاء في مستهل مشواره في دوري الأبطال وأختير فيها أفضل لاعب في اللقاء بعد أن ساهم في إبعاد كرات أياكس الخطرة على مراحل عدة.

ويحتل ليفربول المركز الثالث في الدوري برصيد 10 نقاط بعد ثلاثة انتصارات، خسارة وتعادل متخلفًا بثلاث نقاط عن إيفرتون المتصدر ونقطتين عن أستون فيلا الثاني.

ويفتتح فيلا الذي يقدم مستويات هائلة هذا الموسم المرحلة الخميس بأستضافة ليدز يونايتد متطلعًا ليبقى الفريق الوحيد الذي يحصد العلامة كاملة من جميع مبارياته.

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وبعد أن حسم بقاءه في دوري الأضواء في المرحلة الأخيرة من الموسم الفائت، استهل فيلا الحملة الجديدة بأربعة انتصارات من أربع مباريات، إحداها كاسحة بنتيجة 7-2 على ليفربول، وتنتظره مواجهة قوية امام الوافد الجديد بقيادة المدرب الأرجنتيني مارسيلو بييلسا.

كالفرت لوين لمعادلة رقم أجويرو ويتطلع إيفرتون المتصدر المفاجأة لهذا الموسم أن يواصل تألقه ويحافظ على سجله خاليًا من الهزائم عندما يحل على ساوثهامبتون الأحد.

وستكون الفرصة متاحة أمام هداف الموسم دومينيك كالفرت لوين (7 أهداف بالتشارك مع نجم توتنهام الكوري الجنوبي سون هيونج مين) ليصبح ثاني لاعب فقط في تاريخ الـ “برميرليج” يسجل في المباريات الست الأولى لفريقه بعد الأرجنتيني سيرخيو أجويرو قناص مانشستر سيتي الذي حقق هذا الإنجاز الموسم الفائت.

وكان الدولي الإنجليزي سجل هدف التعادل 2-2 لفريقه أمام الغريم ليفربول في المباراة السابقة في الدقيقة 81 على ملعب “جوديسون بارك”.

ويسعى مانشستر سيتي لفوزه الثالث تواليًا في جميع المنافسات عندما يحل ضيفًا على وست هام في أولى مباريات السبت.

وكان سيتي تفوق في المرحلة السابقة بهدف نظيف على ضيفه أرسنال على ملعب الاتحاد قبل أن يفتتح مشوراه في البطولة القارية الاهم الساعي للتويج بلقبها للمرة الأولى بقيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا، بفوز على بورتو البرتغالي 3-1.

وستكون المرة الأولى التي يدخل فيها وست هام تاسع الترتيب المباراة أمام سيتي الحادي عشر وهو متقدم عليه في الجدول منذ مارس 2009.

أرسنال للتعويض أمام ليستر ويسعى آرسنال لتعويض الخسارة أمام سيتي عندما يستقبل الأحد على ملعب “الإمارات” فريق ليستر متطلعًا للمحافظة على سجل مثالي أمام منافسه الذي لم يحقق الفوز عليه في جميع المسابقات في آخر 27 مباراة.

ويحتل أرسنال المركز الخامس في الترتيب بعد ثلاثة انتصارات وتعادلين خلف ليستر الرابع بفارق الأهداف فقط، بعد أن سقط الأخير في المرحلة السابقة على أرضه بهدف دون رد أمام أستون فيلا.

وتختتم المرحلة الإثنين بلقاء توتنهام السابع مع مضيفه بيرنلي الثامن عشر حيث سيعوّل فريق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو مجددًا على الثنائي الناري هاري كين وسون هيونج مين، إذ يتصدر الأول لائحة أفضل الممرين الحاسمين (7) والثاني الهدافين.

وكان توتنهام أهدر تقدمه 3-صفر في المرحلة السابقة أمام ضيفه وجاره وست هام الذي خرج بتعادل ثمين 3-3 ما حرم نادي شمال لندن من الأرتقاء إلى المركز الثالث في الترتيب على حساب ليفربول.

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