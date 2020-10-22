رسميًا | الكاف يُعلن تأجيل مباراة الزمالك والرجاء إلى نوفمبر

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” تأجيل مباراة الزمالك والرجاء البيضاوي، في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 2020/2019، إلى الأول من نوفمبر المقبل بسبب تفشي فيروس كورونا بين صفوف النادي المغربي.

ورفضت وزارة الصحة المغربية السماح بسفر بعثة الرجاء البيضاوي إلى العاصمة المصرية القاهرة، وأصدرت قرار رسمي يقضي بتعليق الرحلة بسبب احتكاك لاعبي الفريق بزملائهم الذين أصيبوا بفيروس كورونا.

وناقش الكاف في اجتماعه تأجيل المباراة إلى تاريخ 31 أكتوبر الجاري بدلاً من إقامتها في موعدها الرسمي (يوم السبت 24 أكتوبر)، وتقرر تأجيلها إلى يوم 1 نوفمبر في نهاية المطاف، وتم إعلان الخبر عبر القنوات الرسمية للاتحاد الأفريقي.

تجدر الإشارة إلى خسارة الرجاء البيضاوي لمباراة الذهاب بهدف دون رد سجله المغربي “أشرف بنشرقي” في الشوط الأول من اللقاء الذي استضافه ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء يوم 18 أكتوبر الجاري.

في سياق متصل، ستقام مباراة إياب نصف النهائي الأخرى بين الأهلي المصري والواداد المغربي مساء يوم غد الجمعة 23 أكتوبر على ستاد القاهرة الدولي.