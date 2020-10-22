الفيفا يعلن تصنيف شهر نوفمبر: بلجيكا تواصل التصدر والبرازيل تقترب

حافظ المنتخب البلجيكي على صدارة أحدث نسخة من التصنيف العالمي الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الخميس.

ولكن رغم أن المنتخب البلجيكي حافظ على الصدارة إلا أن الفارق بينه وبين ملاحقيه، منتخبي فرنسا والبرازيل، تقلص إلى 13 و40 نقطة على الترتيب، وذلك بعد خسارة المنتخب البلجيكي صفر / 1 أمام نظيره الإنجليزي في دوري أمم أوروبا، وهي الخسارة الأولى للمنتخب البلجيكي منذ نوفمبر 2018.

وكانت فترة التوقف الأخيرة شهدت إقامة 120 مباراة دولية في التصفيات المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022، والملحق الفاصل المؤهل لبطولة أمم أوروبا، ودوري أمم أوروبا.

وحافظ المنتخب البلجيكي على صدارة الترتيب برصيد 1765 نقطة، وخلفه المنتخب الفرنسي برصيد 1752 ثم المنتخب البرازيلي برصيد 1725 ثم الإنجليزي برصيد 1669 ثم البرتغال .1661

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ورغم أن المراكز الخمس الأول لم تتغير إلا أن بقية المراكز العشر الأولى شهدت تغييرات، حيث قفز المنتخب الإسباني مركزًا ليحتل المركز السادس، وقفز المنتخب الأرجنتيني مركزًا ليحتل المركز الثامن، فيما تراجع المنتخب الأوروجواياني مركزًا ليحتل المركز السابع، كما تراجع المنتخب الكرواتي مركزًا ليحتل المركز التاسع، وظل المنتخب الكولومبي في المركز العاشر.

وقفز المنتخب الدنماركي ثلاثة مراكز ليحتل المركز الثالث عشر عالميًا، كما قفز المنتخب الجزائري خمسة مراكز ليحتل المركز الثلاثين عالميًا، والثالث أفريقيًا، خلف المنتخب السنغالي والتونسي.

وقفز المنتخب المغربي أربع مراكز ليحتل المركز الـ39 عالميًا، كما دخل المنتخب المجري قائمة أفضل 50 منتخبًا متفوقًا على منتخب البوسنة والهرسك الذي تراجع للمركز الـ51 عالميًا.

واحتل المنتخب الياباني صدارة التصنيف الآٍسيوي بعدما جاء في المركز الـ27 عالميًا برصيد 1503 نقطة، ثم الإيراني الذي حل في المركز الـ29 عالميًا برصيد 1492، يليه المنتخب الكوري الجنوبي الذي احتل المركز الـ38 عالميًا برصيد 1464 نقطة.

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