الامارات | نادي ليفربول يتوج على عرش أغنى أندية العالم برقم مميز

شكرا لقرائتكم خبر عن نادي ليفربول يتوج على عرش أغنى أندية العالم برقم مميز والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطاح نادي ليفربول بكافة أندية الدوري الانجليزي الممتاز، وكبار أندية أوروبا، واعتلى العرش العالمي لأغلى أندية العالم في القيمة السوقية للفريق الأول لكرة القدم، بقيمة تناهز 1.272 مليار دولار، بحسب التقرير الصادر اليوم عن موقع "ترانسفر ماركت" المتخصص في انتقالات اللاعبين.

وأسهم التألق الكبير لثلاثي الهجوم في ليفربول، المصري محمد صلاح، والبرازيلي فيرمينيو، والسنغالي ساديو ماني في رفع القيمة السوقية للفريق الأول لـ"الريدز".

وأسهمت نجاحات ليفربول في السنوات الماضية في رفع القيمة السوقية للاعبيه إلى مستويات قياسية، بينما حل مان سيتي ثانيا بـ 1.270 مليار دولار، بينما حل ثالثا ورابعا، فريق برشلونة بمليار دولار و34 مليونا، وبايرن ميونيخ (مليار و30 مليونا). في المقابل حل رابعا باريس سان جرمان (مليار و10 ملايين دولار)، ثم ريال مدريد سادسا (مليار و6 ملايين دولار). وفي باقي المراكز الأخرى، تشلسي ومان يونايتد وتوتنهام ثم أتلتيكو.

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