شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق منافسات كلاسيك قطر للإسكواش أول نوفمبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تستعد دولة قطر لاستقبال أفضل لاعبي الإسكواش في العالم ضمن منافسات بطولة قطر كلاسيك، المقرر إقامتها على ملاعب مجمع خليفة الدولي في الفترة من 1 إلى 7 نوفمبر المقبل.

وتعد هذه البطولة من أبرز المحطات في أجندة رابطة محترفي الإسكواش بمجموع جوائز مالية تبلغ 175 ألف دولار، وتقام البطولة بمشاركة أبرز 45 لاعبًا على مستوى العالم.

ويشارك في البطولة من المنتخب الوطني «رجال» كل من محمد الشوربجي، المصنف أول عالميًا، وعلي فرج، المصنف الثاني عالميًا، وكريم عبدالجواد، وطارق مؤمن، ومروان الشوربجي.

ويسعى محمد الشوربجي للحصول على لقبه الرابع في هذه البطولة، حيث قدم صاحب الـ28 عامًا مستويات كبيرة خلال هذا الموسم، إذ فاز بلقب بطولة مانشستر، سبتمبر الماضي، ليحتل بذلك المركز الخامس في قائمة أفضل اللاعبين حصولًا على البطولات في تاريخ رياضة الإسكواش.