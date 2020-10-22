شكرا لقرائتكم خبر عن ديل بوسكي: من الصعب توقع الفائز بين برشلونة وريـال مدريد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد المدير الفني السابق للمنتخب الإسباني، فيسنتي ديل بوسكي، الخميس، أنه «من الصعب تحديد من سيكون في حالة أفضل» في الكلاسيكو المنتظر، السبت المقبل، بعد البداية غير الموفقة لكل من ريـال مدريد وبرشلونة في الموسم الحالي لليجا.

ويستضيف برشلونة الريـال على ملعب كامب نو بعد خسارته الأسبوع الماضي في الدوري أمام خيتافي وفوزه الكبير على فرنسفاروش المجري في دوري أبطال أوروبا، بينما خسر ريـال مدريد آخر مباراتين له، الأولى أمام قادش في الدوري، والثانية أمام شاختار دونيتسك في دوري الأبطال.

وأقر ديل بوسكي، الذي قلل من شأن الانتكاسات التي يواجهها الفريقان في بداية الموسم، بأن «الريـال والبارسا متقاربان نوعا ما على الرغم من صعوبة تحديد من سيصل إلى المباراة بشكل أفضل. الكلاسيكو دائما ما يكون لقاء خاصا، وما يجب أن ننتظره هو تقديم صورة جيدة».

وأوضح: «هذه المباريات لا علاقة لها ببعضها البعض، ولا علاقة لها أيضا بأننا في بداية الموسم. المهم هو أن نحل موقفا سيئا للغاية وأن نتمكن من إقامة المباريات. كان من المستحيل توقع هذا الوضع قبل أشهر، ولكن من واجب الجميع التكيف معه».