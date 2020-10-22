شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي على أعتاب النهائي الأفريقي الثامن عشر في تاريخه ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يقترب فريق الكرة بالنادي الأهلي من بلوغ نهائي دوري أبطال أفريقيا للنسخة الجارية 2019-2020، حين يستضيف نظيره الوداد البيضاوي المغربي، مساء غدٍ الجمعة، بإياب الدور نصف النهائي.

الأهلي بات على مقربة شديدة من قطع بطاقة الترشح للمباراة النهائية بعدما فاز ذهاباً على الوداد في ملعب الأخير بالدار البيضاء بثنائية نظيفة.

وسيحمل تأهل الأهلي للنهائي في النسخة الجارية الرقم 13 على مدار تاريخ مشاركاته بدوري الأبطال بمختلف مسمياتها، حيث نجح خلال 12 نهائيًا سابقًا من التتويج بـ 8 ألقاب منها، محققاً الرقم القياسي في معانقة اللقب، وذلك في أعوام 1982، 1987، 2001، 2005، 2006، 2008، 2012 و2013، بينما أخفق في 4 نهائيات أعوام 1983، 2007، 2017 و2018.

الأهلي بلغ 17 نهائيًا قاريًا برقم قياسي من بين جميع أقرانه بالقارة السمراء، بواقع 12 لدوري الأبطال و4 ببطولة أبطال الكؤوس ونهائي وحيد للكونفيدرالية، ويفصله عن النهائي الأفريقي رقم 18 في تاريخه تحقيق تعادل أو خسارة على أقصى تقدير بفارق هدف في موقعة القاهرة غداً أمام الوداد.

الجدير بالذكر أن الأهلي هو الأكثر تتويجاً بالألقاب في أفريقيا برصيد 20 بطولة قارية، جاءت بواقع 8 لدوري الأبطال و4 بأبطال الكؤوس و6 بالسوبر ولقب بكل من الكونفيدرالية والأفروآسيوي.