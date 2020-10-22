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كورونا يحرم يوفنتوس من خدمات رونالدو أمام برشلونة

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محمد طلعت داود 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد موقع «كالتشيو ميركاتو» الإيطالي أن البرتغالي ، نجم يوفنتوس، ما زال حاملًا لفيروس كورونا، وأن الاختبارات التي خضع لها مؤخرًا جاءت إيجابية.

قال التقرير، إن رونالدو لا يزال مصابًا بكورونا، حيث قام يوفنتوس بإرسال الوثائق الطبية الكاملة الخاصة برونالدو إلى الفريق الاستشاري لبروتوكول الاتحاد الأوروبي، وإن النجم البرتغالي سيغيب عن مواجهة فريقه أمام برشلونة بدوري أبطال أوروبا.

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