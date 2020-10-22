شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا يحرم يوفنتوس من خدمات رونالدو أمام برشلونة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد موقع «كالتشيو ميركاتو» الإيطالي أن البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، ما زال حاملًا لفيروس كورونا، وأن الاختبارات التي خضع لها مؤخرًا جاءت إيجابية.
قال التقرير، إن رونالدو لا يزال مصابًا بكورونا، حيث قام يوفنتوس بإرسال الوثائق الطبية الكاملة الخاصة برونالدو إلى الفريق الاستشاري لبروتوكول الاتحاد الأوروبي، وإن النجم البرتغالي سيغيب عن مواجهة فريقه أمام برشلونة بدوري أبطال أوروبا.
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