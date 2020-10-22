شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشاطئية يبدأ استعداداته لكأس القارات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يدخل منتخب مصر للكرة الشاطئية معسكرًا مغلقًا في الفترة من 28 أكتوبر حتى 2 نوفمبر استعدادا لبطولة كأس القارات بدبي وتصفيات بطولة الأمم الأفريقية.

ومن المقرر أن يخوض منتخب مصر للكرة الشاطئية مباراة ودية أمام الإعلاميين خلال المعسكر.

واستقر مصطفى لطفي، المدير الفني، على ضم العناصر الأساسية للمنتخب، بالإضافة لبعض الوجوه الجديدة من خلال متابعة الجهاز الفني لبطولة الشركات للوقوف على مستواهم.

وتضم القائمة: محمد فوزي وعبدالعزيز صباح ومحمد فوزي وعبدالعزيز صباح ومحمود ماهر وأحمد سليمان ومحمد السيد حراس المرمى، ومصطفى سمير ومصطفى أحمد ومصطفى على وأحمد الشحات وحسان محمد ومحمد عبدالنبي وهيثم عاطف وعبدالرحمن حسن وكريم سيد والحسيني طه وأحمد بالي.

ومن العناصر الجديدة أحمد معروف وأحمد بري وعلى حسين وعمرو خيري وأحمد ياسر وعلى دياب.

ويضم الجهاز الفني المعاون لمصطفى لطفي، عبدالواحد السيد، مدير المنتخب، وعمر حلمي، مدربًا، وأحمد أبوسريع، مدربًا، وياسر بعد الخالق، مدرب حراس المرمى، والدكتور محمود رفاعي، طبيبًا، وعباس حسانين، مدلكًا، وشريف نعيم، مسؤول مهمات.

وقال مصطفي لطفي إنه تم وضع خطة إعداد جيدة للمنتخب استعدادًا لكأس القارات التي تعد أيضا إعدادًا جيدًا لتصفيات الأمم الأفريقية، خاصة أن بطولة الأمم تؤهل لكأس العالم 2021 وهو الهدف الذي يسعى لتحقيقه.

وأضاف أن الدكتورة سحر عبدالحق، عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، المشرف على الكرة الشاطئية، تبذل مجهودات كبيرة من أجل توفير كل السبل للمنتخب، حيث الموافقة على إقامة المعسكر والمشاركة في كأس القارات.