شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يجهز جوردي ألبا لمعركة الكلاسيكو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بدأ برشلونة استعداداته لمواجهة ريـال مدريد، بعد غد السبت، على ملعب كامب نو، ضمن مباريات الجولة السابعة لليجا.

وخاض برشلونة تدريباته الأولى، صباح اليوم الخميس، قبل لقاء الكلاسيكو بيومين، بعد أن حصلت المجموعة على راحة سلبية من المران، أمس، بقرار من رونالد كومان، المدير الفني.

ووفقًا لصحيفة «سبورت» الكتالونية، فقد عاد جوردي ألبا إلى تدريبات برشلونة بشكل طبيعي، وبات من الممكن لحاقه بلقاء الكلاسيكو.