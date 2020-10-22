شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تأجيل المواجهة بينهما.. الرجاء المغربي يشكر الزمالك في بيان رسمي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصدر نادي الرجاء المغربي بيانًا رسميًا وجه فيه الشكر لكل من ساهم في تأجيل مباراته مع الزمالك والتي كان مقررا لها، السبت المقبل، في قبل نهائي البطولة الأفريقية، وخص الرجاء الزمالك بالشكر لموقفه.

وجاء بيان الرجاء كالآتي:

"توصل نادي الرجاء حينه بقرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بتأجيل لقاء إياب نصف النهائي إلى 1 نوفمبر، وذلك بالنظر للوضعية الوبائية للنادي والظروف الاستثنائية باستحالة سفر البعثة الرياضية المغربية إلى مصر.

ويتقدم نادي الرجاء بالشكر لأجهزة الاتحاد الأفريقي على تفهمها للوضعية الاستثنائية التي يعيشها النادي حاليًا، ويؤكد انخراطه اللامشروط في المساهمة بتطوير كرة القدم الأفريقية.

كما يجدد النادي عبارات الشكر والامتنان لرئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم على تدخله في هذا الملف ودعمه للنادي في هذه الظروف بصفة خاصة وكرة القدم الوطنية بصفة عامة.

وأخيرًا يتقدم المكتب المديري بأصدق عبارات الشكر والأخوة والامتنان لرئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك الشقيق على التفاتتهم الإنسانية والأخوية تجاه لاعبي نادي الرجاء.