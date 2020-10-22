إقرار 31 اكتوبر موعدا لانطلاقة بطولة طائرة ساحل حضرموت للأندية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 22 أكتوبر 2020

الخليج 365 - المكـلا

عقد بمكتب وزارة الشباب والرياضة بالمكلا، اليوم، الإجتماع الفني لبطولة التصفيات التمهيدية في لعبة الكرة الطائرة لأندية ساحل حضرموت التي سيقيمها اتحاد اللعبة على طريق المشاركة في تجمع نهائيات البطولة للأندية ابطال المحافظات المحررة.



وضم الإجتماع قيادة اتحاد الكرة الطائرة واللجنة الفنية ولجنة الحكام وإدارة الاتحادات والأندية بمكتب الشباب والرياضة ومندوبي الأندية المشاركة وهي أندية شعب حضرموت والتضامن وسمعون الشحر وأهلي الغيل وقصيعر ووحدة الحامي وشبيبة الديس الشرقية واتحاد الشرطة.

وبعد مناقشات مستفيضة حول الجوانب الفنية والتنظيمية ولائحة البطولة تم إقرار إقامة التصفيات ابتداء من يوم 31 اكتوبر الجاري بنظام الكل ضد الكل من دور واحد على أن يصعد لتمثيل أندية الساحل في نهائيات تجمع أبطال المحافظات الأول والثاني في الترتيب العام بانتهاء التصفيات، بعد ذلك تم سحب القرعة التي اسفرت عن مواجهات الجولة الأولى التي ستكون على النحو التالي:

سمعون x أهلي الغيل وحدة الحاميx الشعب الشبيبة x قصيعر التضامنx اتحاد الشرطة

وكان المدير العام لمكتب وزاره الشباب والرياضة بساحل حضرموت الكابتن حسن صالح مسجدي، قد التقى رئيس واعضاء اتحاد الكرة الطائرة، مطلعا على خطة نشاط الفرع والأنشطة التي يعتزم تنفيذها خلال ماتبقى من العام الحالي 2020، وأكد المدير العام اهمية تفعيل نشاط اللعبة وإقامة الدورات بما يضمن تأهيل كوادر اللعبة. وبطولات الفئات العمرية لانشاء قاعدة داخل الأندية واستمرارية البطولات والمنافسات الخاصة باللعبة التي تتطلب جهودا كبيرة لعودة توهجها.

من جانبه استعرض رئيس اتحاد الطائرة بساحل حضرموت الكابتن أنور صالح جابر خطة نشاط اتحاده والصعوبات والهموم التي تعترض سير أنشطة اللعبة والتي، يسعى الاتحاد لتجاوزها.

حضر اللقاء مدير إدارة الإتحادات والأندية بمكتب الشباب والرياضة محمد سالم الجفري واعضاء اتحاد الطائرة عبدالله باجامع( المسئول المالي) خالد دحدح ( مسئول العلاقات) مبارك البر ( عضو الاتحاد) والحكم الدولي علي صالح مساعد رئيس لجنة الحكام.