شكرا لقرائتكم الزمالك ضد الرجاء.. المدير الفني يستدعي طارق حامد وأحمد عيد لجلسة عاجلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قام البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بعقد جلسة مع طارق حامد وأحمد عيد ثنائي الفريق على هامش التدريبات الجماعية المقامة حاليا على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة. وشهدت الجلسة منح باتشيكو بعض التعليمات الفنية للثنائي خلال المران، وذلك لتطبيقها خلال المران وكذلك في المباريات المقبلة. ويستعد الفريق لمواجهة الرجاء المغربي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. قسم الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو اللاعبين إلى مجموعتين، وذلك على هامش التدريبات الجماعية للفريق المقامة حاليا على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة. وقسم الجهاز الفني المجموعتين الأولى تحت قيادة مدحت عبد الهادي والثانية تحت قيادة بيدرو، مدربا الفريق حيث خضع اللاعبون إلى مجموعة من التدريبات البدنية القوية.

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