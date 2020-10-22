شكرا لقرائتكم أسبوع يفصل محمود علاء عن المشاركة في مباريات الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواصل محمود علاء، مدافع الزمالك، أداء برنامجه التأهيلي الخاص به، بعد الإصابة التى لحقت به خلال مشاركته مع الأبيض فى مباراة حرس الحدود التي جمعت بين الفريقين فى إطار منافسات الجولة الثالثة والثلاثون من منافسات مسابقة الدورى الممتاز، والتى انتهت بفوز أبناء ميت عقبة بهدفين مقابل هدف.

ويحتاج محمود علاء لمدة تُقارب الأسبوع، من أجل العودة إلى تدريبات الفريق الأبيض، وذلك ضمن البرنامج الذى يؤديه اللاعب لتجهيزه لخوض المباريات المقبلة.

تغيب محمود علاء عن مباراة الزمالك أمام الرجاء المغربى، التى جمعت بين الفريقين مساء الأحد الماضى، فى ذهاب دور نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، والتى أقيمت على ستاد محمد الخامس، بالدار البيضاء فى المغرب، وانتهت بفوز الأبيض بهدف دون رد، أحرزه أشرف بن شرقى، حيث يسعى الفريق الأبيض لاستعادة كافة عناصره لخوض مباراة الإياب أمام الرجاء وعبور دور نصف النهائى من أجل التأهل إلى نهائى دورى أبطال إفريقيا والمنافسة على اللقب الغائب عن قلعة ميت عقبة منذ عام 2002، عندما توجه به للمرة الخامسة فى تاريخه على حساب الرجاء البيضاوى.

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، عبر موقعه الرسمى، تأجيل مباراة الزمالك والرجاء البيضاوي المغربي حتى الأول من نوفمبر المقبل، ضمن إياب دور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وكشف "كاف" أن مباراة الزمالك والرجاء، والتى كان مقررا إقامتها مساء السبت المقبل، تم تأجيلها حتى الأول من نوفمبر المقبل، على أن يكون النهائى فى موعده وتحديدًا السادس من نوفمبر المقبل.

وجاء هذا بسبب إصابة 14 لاعبين داخل صفوف فريق الرجاء البيضاوي بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) الأمر الذى جعل وزارة الصحة المغربية ترفض سفر الفريق للقاهرة.

وكانت الأيام الأيام القليلة الماضية، قد شهدت محاولات من جانب نادي الرجاء لتأجيل اللقاء نظرًا للظروف التي يمر بها الفريق الأخضر من حيث الإصابات بعد ارتفاع عدد حالات كورونا إلى 14 لاعبًا.

وأكد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم إقامة مباراة الأهلى ضد الوداد فى إياب نصف نهائى دوري أبطال أفريقيا فى موعدها غدا،ً الجمعة، كما شدد على أن المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا ستقام فى موعدها المحدد 6 نوفمبر المقبل.