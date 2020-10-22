شكرا لقرائتكم جلسة بين باتشيكو ولاعبي الزمالك لشرح التعليمات الفنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل عقد البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى للزمالك، جلسة سريعة مع معاونيه قبل انطلاق التدريبات الجماعية للفريق، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.
شهدت الجلسة شرح العديد من الأمور الفنية المقرر تطبيقها فى تدريبات اليوم، وذلك استعدادا لمواجهة الرجاء المغربى فى إياب دور نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، والمقرر إقامتها يوم 1 نوفمبر المقبل، بالقاهرة، لذا يسعى الجهاز الفنى للفريق لتجهيز جميع اللاعبين للمشاركة فى المباريات خلال الفترة المقبلة.
فيما قام البرتغالى جايمى باتشيكو بعقد جلسة سريعة مع لاعبى الزمالك، قبل انطلاق التدريبات الجماعية، وحرص خلالها على شرح مجموعة من النقاط الفنية والتكتيكية للاعبين استعدادا للمواجهات المقبلة للفريق، بالإضافة إلى شرحه للعديد من الأفكار المقرر تطبيقها فى المران اليوم.
وقسم الجهاز الفنى للزمالك، بقيادة جايمى باتشيكو، اللاعبين إلى مجموعتين، وذلك على هامش التدريبات الجماعية للفريق، حيث تدربت المجموعة الأولى تحت قيادة مدحت عبد الهادى والثانية تحت قيادة بيدرو، مدربا الفريق، وخضع اللاعبين إلى مجموعة من التدريبات البدنية القوية.
فيما قام البرتغالى باتشيكو بعقد جلسة مع طارق حامد وأحمد عيد ثنائى الزمالك، على هامش التدريبات وشهدت الجلسة منح باتشيكو بعض التعليمات الفنية للثنائى خلال المران، وذلك لتطبيقها خلال المران وكذلك فى المباريات المقبلة.
كما حرص المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس مجلس إدارة الزمالك وإسماعيل يوسف وعلاء مقلد عضوا المجلس وفاروق جعفر مستشار مجلس الإدارة لشئون الكرة على التواجد في التدريبات الجماعية للفريق الأول لكرة القدم بالنادي والمقامة حالياً على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة..وقام الرباعي بحضور المران من أجل دعم ومساندة الجهاز الفني واللاعبين خلال تلك الفترة الهامة.
وحقق الزمالك الفوز على الرجاء المغربى، فى لمبراة التى جمعت بين الفريقين مساء الأحد الماضى، فى ذهاب دور نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، والتى أقيمت على ستاد محمد الخامس، بالدار البيضاء فى المغرب، وانتهت بفوز الأبيض بهدف دون رد، أحرزه أشرف بن شرقى، حيث يسعى الفريق الأبيض لاستعادة كافة عناصره لخوض مباراة الإياب أمام الرجاء وعبور دور نصف النهائى من أجل التأهل إلى نهائى دورى أبطال إفريقيا والمنافسة على اللقب الغائب عن قلعة ميت عقبة منذ عام 2002، عندما توجه به للمرة الخامسة فى تاريخه على حساب الرجاء البيضاوى.
وأعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، عبر موقعه الرسمى، تأجيل مباراة الزمالك والرجاء البيضاوى المغربى حتى الأول من نوفمبر المقبل، ضمن إياب دور نصف النهائى من مسابقة دورى أبطال أفريقيا.
وكشف "كاف" أن مباراة الزمالك والرجاء، والتى كان مقررا إقامتها مساء السبت المقبل، تم تأجيلها حتى الأول من نوفمبر المقبل، على أن يكون النهائى فى موعده وتحديدًا السادس من نوفمبر المقبل، وجاء هذا بسبب إصابة 14 لاعبين داخل صفوف فريق الرجاء البيضاوى بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) الأمر الذى جعل وزارة الصحة المغربية ترفض سفر الفريق للقاهرة.
وكانت الأيام الأيام القليلة الماضية، قد شهدت محاولات من جانب نادى الرجاء لتأجيل اللقاء نظرًا للظروف التى يمر بها الفريق الأخضر من حيث الإصابات بعد ارتفاع عدد حالات كورونا إلى 14 لاعبًا.
وأكد الاتحاد الأفريقى لكرة القدم إقامة مباراة الأهلى ضد الوداد فى إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا فى موعدها غدا،ً الجمعة، كما شدد على أن المباراة النهائية لدورى أبطال أفريقيا ستقام فى موعدها المحدد 6 نوفمبر المقبل.
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