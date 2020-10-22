شكرا لقرائتكم غزل المحلة يطلب استعارة لاعب السابق من الإسماعيلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقى مسئولو الاسماعيلى عرضا من نظيره غزل المحلة يطلب فيه استعارة مدحت فقوسة لاعب الدراويش لمدة موسم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية ضمن خطة تدعيم صفوفه بعد عودته لدورى الأضواء والشهرة.

وينتظر نادى الإسماعيلى موقعة حاسمة أمام الرجاء المغربى فى إياب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية" والتى تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا المستجد، علمًا بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف.

ويتمسك الاسماعيلى بحلم التتويج باللقب العربى لأول مرة فى التاريخ بعد وصول الدراويش للمباراة قبل النهائية، وهى البطولة المتبقية للفريق لإنقاذ موسمه من الغضب الجماهيرى عقب وداع الكأس والتراجع الكبير فى بطولة الدورى.

ويتبقى للإسماعيلى مباراة في الدوري مع الزمالك بالجولة الأخيرة للمسابقة لم يتحدد موعدها حتى الان..وجمع الاسماعيلى 41 نقطة في بطولة الدوري بعد أن لعب 33 مباراة فاز في 11 لقاء وتعادل في 8 وخسر 14 مباراة وسجل لاعبيه 37 هدف وتلقت شباكه 45 هدف.

وقاد البرازيلي هيرون ريكاردو الإسماعيلى فى 9 لقاءات حتى الآن فاز فى 4 وتعادل فى 2 وخسر ثلاثة مواجهات وأحرز 10 أهداف وتلقت شباكه نفس العدد من الأهداف.

وتواصل لجنة التعاقدات بالنادى الاسماعيلى اجتماعاتها لمناقشة تطورات الصفقات الجديدة للدراويش فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ويحرص أعضاء اللجنة بشكل متواصل على مشاهدة فيديوهات لعدد من اللاعبين الذين رشحهم بعض الوكلاء لاسيما فى خط الهجوم والدفاع، وقرر مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، برئاسة إبراهيم عثمان، تشكيل لجنة تعاقدات جديدة لاختيار وضم اللاعبين الجدد استعدادًا للموسم الجديد، ووتمتلك لجنة التعاقدات الجديد برئاسة إبراهيم عثمان رئيس النادى، وعضوية كل من خالد القماش وأبو طالب العيسوى وأحمد العجوز ومحمد محسن أبو جريشة، كل الصلاحيات فى اختيار وترشيح اللاعبين للعرض على رئيس اللجنة تمهيدًا للتعاقد معهم.