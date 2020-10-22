شكرا لقرائتكم الزمالك ضد الرجاء.. أحمد جلال إبراهيم يؤازر اللاعبين في التدريبات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس مجلس إدارة النادي وإسماعيل يوسف وعلاء مقلد عضوا المجلس وفاروق جعفر مستشار مجلس الإدارة لشئون الكرة على التواجد في التدريبات الجماعية للفريق الأول لكرة القدم بالنادي والمقامة حالياً على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة. وقام الرباعي بحضور المران من أجل دعم ومساندة الجهاز الفني واللاعبين خلال تلك الفترة الهامة. قسم الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو اللاعبين إلى مجموعتين، وذلك على هامش التدريبات الجماعية للفريق المقامة حاليا على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة. وقسم الجهاز الفني المجموعتين الأولى تحت قيادة مدحت عبد الهادي والثانية تحت قيادة بيدرو، مدربا الفريق حيث خضع اللاعبون إلى مجموعة من التدريبات البدنية القوية. ويستعد الفريق لمواجهة الرجاء المغربي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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