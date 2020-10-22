شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو يُطبق "الروتيشن" فى تدريبات الزمالك لتجنب الإصابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى للزمالك، على عمل برامج تدوير خلال تدريبات الفريق بين مجموعة اللاعبين الأساسيين، تشهد تدريب بعضهم فى الجيمانزيوم فى يوم واليوم الأخر يتم إشراكهم فى التدريبات الجماعية كما حدث فى الأيام الماضية مع الرباعى يوسف أوباما وأحمد سيد زيزو وعبد الله جمعة ومصطفى محمد، وذلك لتجنب إصابتهم أو تعرضهم للإرهاق خاصة بعدما شاركوا بشكل أساسى فى المرحلة الماضية، وذلك لتحضيرهم بشكل جيد فى المباريات المقبلة.

وحقق الزمالك الفوز على الرجاء المغربى، فى لمبراة التى جمعت بين الفريقين مساء الأحد الماضى، فى ذهاب دور نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، والتى أقيمت على ستاد محمد الخامس، بالدار البيضاء فى المغرب، وانتهت بفوز الأبيض بهدف دون رد، أحرزه أشرف بن شرقى، حيث يسعى الفريق الأبيض لاستعادة كافة عناصره لخوض مباراة الإياب أمام الرجاء وعبور دور نصف النهائى من أجل التأهل إلى نهائى دورى أبطال إفريقيا والمنافسة على اللقب الغائب عن قلعة ميت عقبة منذ عام 2002، عندما توجه به للمرة الخامسة فى تاريخه على حساب الرجاء البيضاوى.

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، عبر موقعه الرسمى، تأجيل مباراة الزمالك والرجاء البيضاوى المغربى حتى الأول من نوفمبر المقبل، ضمن إياب دور نصف النهائى من مسابقة دورى أبطال أفريقيا.

وكشف "كاف" أن مباراة الزمالك والرجاء، والتى كان مقررا إقامتها مساء السبت المقبل، تم تأجيلها حتى الأول من نوفمبر المقبل، على أن يكون النهائى فى موعده وتحديدًا السادس من نوفمبر المقبل، وجاء هذا بسبب إصابة 14 لاعبين داخل صفوف فريق الرجاء البيضاوي بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) الأمر الذى جعل وزارة الصحة المغربية ترفض سفر الفريق للقاهرة.

وكانت الأيام الأيام القليلة الماضية، قد شهدت محاولات من جانب نادي الرجاء لتأجيل اللقاء نظرًا للظروف التي يمر بها الفريق الأخضر من حيث الإصابات بعد ارتفاع عدد حالات كورونا إلى 14 لاعبًا.

وأكد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم إقامة مباراة الأهلى ضد الوداد فى إياب نصف نهائى دوري أبطال أفريقيا فى موعدها غدًا، الجمعة، كما شدد على أن المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا ستقام فى موعدها المحدد 6 نوفمبر المقبل.