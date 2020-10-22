شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يرفض مواجهة الزمالك بعد تأجيل مباراة الرجاء المغربي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجه طارق أبوالليل المدير الإدارى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى اليوم لمقر اتحاد الكرة لحضور الاجتماع الخاص بالوقوف على موعد مباراة الزمالك ،ممثلا عن النادى بجانب ممثل عن نادى الزمالك إضافة لمحمد فضل عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون الكرة المصرية وحسام الزناتى رئيس لجنة المسابقات.

استهدف الاجتماع الاستقرار على الموعد النهائى للقاء الفريقين ، حيث عرض مسئولو اتحاد الكرة إقامة المواجهة أحد يومى 24 أو 25 من أكتوبر الجارى وهو ما قوبل بالرفض من جانب الإسماعيلى ، لاسيما أن الفريق يحتاج لعدة أيام إضافية من أجل الاستعداد للمباراة الختامية بالمسابقة بعد منح اللاعبين راحة من التدريبات وصلت إلى 7 أيام ، فى أعقاب الانتصار على أسوان بالجولة الماضية.

وطالب أبوالليل بإقامة المباراة كحد أدنى يوم 27 أو فيما بعد اليوم المذكور ، سعيا لوصول اللاعبين للجاهزية المثلى قبل اللقاء ، خاصة بعد صدور قرارا بتأجيل مواجهة الإياب للزمالك مع الرجاء بنصف نهائى دورى أبطال أفريقيا نظرا تفشى فيروس كورونا المستجد لدى لاعبى الفريق المغربى.

وأكد أبو الليل أن الإسماعيلى يقف مع شقيقه الزمالك قلبا وقالبا من أجل المساهمة فى صعوده لنهائى دورى الأبطال ، فضلا عن الدعم والمساندة بشكل كامل للاتحاد المصرى الذى يعانى من ظروف غير معتادة بإستئناف موسم استثنائى بعد التوقف الطويل بسبب انتشار فيروس كورونا.

الجدير بالذكر أن المباراة ستقام قبل نهاية الشهر الجارى وفقا للوائح الجبلاية بسبب القيد وانتقالات اللاعبين ، خلال الميركاتو الصيفى وذلك تحضيرا لانطلاق الموسم الجديد.