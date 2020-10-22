شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. الخوخ يتسبب فى نشأة كرة السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرة السلة هي رياضة جماعية و شعبية حيث يتنافس فيها فريقان يتألف كل منهما من خمسة لاعبين يحاول كلاهما إدخال الكرة في سلة الخصم وإحراز الأهداف وكسب النقاط ، . بدأت لعبة كرة السلة عام ١٨٩١ عندما فكر الدكتور الكندى جيمس نايسمث فى طريقة لرفع اللياقة البدنية لطلابه فى فصل الشتاء، فقام بتثبيت سلة الخوخ فى سياج يصل ارتفاعه إلى ١٠ أقدام، وكانت السلة على عكس الوقت الحالى مسدودة ويتحتم استرجاع الكرة يدويا بعد كل هدف، فتم التفكير فى ثقب السلة وظل استخدام سلة الخوخ حتى عام ١٩٠، و فيما بعد تم استبدال سلة الخوخ بسلة معدنية مثبتة فى لوحة خلفية تمنع خروج الكرة وارتدادها تعرف باسم لوحة الهدف.

ترتفع السلة عن الأرض مقدار ثلاثة أمتار، ويكون الفائز فى هذه اللعبة من يقوم بإحراز أكبر عدد من النقاط خلال مدة المباراة المحددة.

مباراة كرة السلة مقسمة إلى شوطين، كل شوط مقسم إلى فترتين، مدة كل منهما 10 دقائق، ويتخللها أوقات مستقطعة، لا تزيد مدتها عن دقيقة واحدة، حتى يقوم المدير الفنى بمناقشة الخطة أو تعديلها مع اللاعبين.

وتنقسم مراكز اللاعبين في كرة السلة إلى 5 مراكز ، مركز 1 وهو لاعب الهجوم ن ، و مركز 2 المدافع مسدد الهدف ، و مركز 3 لاعب هجوم صغي الجسم ، وفيما يخص مركز 4 فهو لاهعب هجوم قوى الجسم ، اما لاعب مركز 5 فهو لاعب الوسط ويكون أطول لاعبى الفريق