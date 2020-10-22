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الامارات | الكشف عن موقف رونالدو من مواجهة ميسي وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا

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متابعات - محمد الحتو 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن النجم البرتغالي  خضع لمسحة جديدة لفيروس المستجد "كوفيد -19" وجاءت نتيجتها إيجابية ما يعني غيابه عن فريقه يوفنتوس الإيطالي خلال مواجهة الأربعاء المقبل أمام ، وحرمان الجماهير العالمية من لقاء فوق السحاب كان سيجمعه ضد غريمه التقليدي الأرجنتيني ليونيل ميسي في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وقالت الصحيفة الخميس: "إن لائحة البطولة تشدد على ضرورة سلامة اللاعب قبل سبعة أيام من المشاركة في أي مباراة، ولا تلزم اللوائح اللاعب بتحول عينته من إيجابية إلى سلبية، ولكنها تشترط عدم وجود أي حمولة فيروسية داخل جسده كافية لنقل الفيروس".

 وكان رونالدو قد أصيب بكورونا الأسبوع الماضي خلال مشاركته مع المنتخب البرتغالي في بطولة دوري الأمم الأوروبية ليدخل الحجر الصحي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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