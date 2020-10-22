الامارات | الكشف عن موقف رونالدو من مواجهة ميسي وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا

شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن موقف رونالدو من مواجهة ميسي وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو خضع لمسحة جديدة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" وجاءت نتيجتها إيجابية ما يعني غيابه عن فريقه يوفنتوس الإيطالي خلال مواجهة الأربعاء المقبل أمام برشلونة، وحرمان الجماهير العالمية من لقاء فوق السحاب كان سيجمعه ضد غريمه التقليدي الأرجنتيني ليونيل ميسي في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وقالت الصحيفة الخميس: "إن لائحة البطولة تشدد على ضرورة سلامة اللاعب قبل سبعة أيام من المشاركة في أي مباراة، ولا تلزم اللوائح اللاعب بتحول عينته من إيجابية إلى سلبية، ولكنها تشترط عدم وجود أي حمولة فيروسية داخل جسده كافية لنقل الفيروس".

وكان رونالدو قد أصيب بكورونا الأسبوع الماضي خلال مشاركته مع المنتخب البرتغالي في بطولة دوري الأمم الأوروبية ليدخل الحجر الصحي.

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