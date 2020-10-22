شكرا لقرائتكم خبر عن أنس جابر تتأهل لربع نهائي بطولة أوسترافا للتنس والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تأهلت أنس جابر، لاعبة التنس الأرضي التونسية، إلى الدور ربع النهائي في بطولة أوسترافا للتنس والمقامة حاليًا بالتشيك.
وستواجه بطلة تونس المصنفة 32 عالميًا، بالدور القادم اليونانية ماريا سكاري، والتي تغلبت على يلينا سفيتولينا، لاعبة أوكرانيا، بمجموعتين دون مقابل.
وقد وصلت «جابر» لربع النهائي بعد الفوز على اللاتفية يلينا أوستابينكو المصنفة 44 عالميًا، في الدور الـ16 من البطولة، بواقع (4-6) و(4-6)، واستغرقت المباراة ساعة و24 دقيقة.
وحققت البطلة التونسية خلال المباراة 6 إرسالات ساحقة دون مقابل لمنافستها، ويعتبر هذا الدور الربع نهائي الخامس الذي تصل إليه «جابر» هذا العام.
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