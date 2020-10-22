شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والوداد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد ظهر اليوم الخميس، الاجتماع الفني الخاص بمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ونظيره الوداد المغربي، بمقر النادي بالجزيرة، بحضور ممثلي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف».

وتم الاتفاق على كافة تفاصيل المباراة المقرر إقامتها مساء غد الجمعة، في إياب نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا، وتقرر في الاجتماع أن يخوض الأهلي المباراة بزيه التقليدي، المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، بينما يرتدي الوداد القميص والشورت والجورب الأزرق.

وشهد الاجتماع الاتفاق على الجوانب التنظيمية المتعلقة بموعد وصول الفريقين إلى استاد القاهرة، الذي يستضيف اللقاء، ومواعيد الإحماء، وتنظيم دخول بعثتي الفريقين، وفقًا للإجراءات التي أقرها «كاف».

يذكر أن الأهلي فاز على الوداد بهدفين دون مقابل في مباراة الذهاب التي جمعتهما السبت الماضي، والتي أقيمت على استاد محمد الخامس بمدينة كازابلانكا.