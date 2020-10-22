شكرا لقرائتكم خبر عن أبها يفرض التعادل الإيجابي على الهلال في الدوري السعودي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فرض فريق أبها الأول لكرة القدم، التعادل 1-1، على ضيفه الهلال في اللقاء الذي جمع الفريقين، الخميس، على ملعب مدينة الأمير سلطان في المحالة، ضمن مباريات الجولة الثانية من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

واستحوذ فريق الهلال على الكرة من بداية الشوط الأول، إلا أن فريق أبها كان أخطر بالهجمات المرتدة، حيث تصدت عارضة عبدالله المعيوف حارس الهلال، لكرتين كادتا أن تضع الفريق الجنوبي في المقدمة، فيما استفاد الهلال من امتلاكه للكرة، عندما سجل كاريلو هدف التقدم عند الدقيقة 35 من عمر المباراة، بعد مجهود كبير من محمد كنو الذي توغل في منطقة جزاء أبها، وأرسل الكرة إلى الإيطالي جيوفينكو، الذي أوصلها للبيروفي، حيث استمر تقدم الأزرق حتى نهاية الشوط الأول.

ومع انطلاقة الشوط الثاني، احتسب ماجد الشمراني حكم المباراة، ركلة جزاء لأصحاب الأرض، بعد أن أثبتت تقنية الفيديو «VAR»، لمس الكولومبي جوستافو كويلار لاعب الهلال، تكفل سعد بقير لاعب أبها بتسجيلها عند الدقيقة 55.

بعد هدف التعادل الذي أحرزه أبها، حاول الروماني رازفان مدرب الهلال التقدم مجدداً، حيث زج بالفرنسي جوميز والسوري عمر خربين، واستمر الضغط الأزرق إلا أنه لم يسفر عن أي تغيير على نتيجة المباراة، التي انتهت بتعادل الفريقين 1-1.

وكان الأزرق كسب مباراته الأولى في الدوري، أمام العين الصاعد حديثاً 1-0، فيما خسر أبها أولى مبارياته بذات النتيجة أمام الشباب.

ويستضيف الهلال الذي رفع رصيده إلى 4 نقاط، في الجولة الثالثة من المسابقة، نظيره ضمك، السبت المقبل، فيما يستضيف أبها صاحب النقطة الوحيدة، في ذات اليوم والجولة فريق الاتفاق.

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