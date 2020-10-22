شكرا لقرائتكم خبر عن شاموسكا يعلن استمراره في قيادة الفيصلي السعودي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد البرازيلي بريكليس شاموسكا، مدرب فريق الفيصلي الأول لكرة القدم، استمراره مع الفريق السعودي على الرغم من وجود عرض من نادي الوصل الإماراتي.
وقال شاموسكا في تصريحات صحفية، اليوم الخميس: «أنا سعيد جدًا، لأن العمل الذي نؤديه في الفيصلي وصل إلى الرياضيين خارج السعودية، وكمدرب سعيد بأن هناك اهتمامًا ومتابعة لعملي، وبكل صراحة في الوقت الراهن أرغب في التركيز على مهامي داخل الفيصلي».
وأضاف: «لدينا موسم نطمح من خلاله إلى تحقيق أهداف عديدة، وبالنسبة لعرض الوصل الإماراتي فهو عرض حقيقي وصحيح، ولكن لدي عقد مع الفيصلي وأنا احترمه والتواصل في المفاوضات كان بين الناديين».
وكان شاموسكا المدرب البرازيلي، قاد نادي الفيصلي، لاحتلال المركز الخامس، في جدول ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين في الموسم الماضي 2019ـ2020.
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