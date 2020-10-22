شكرا لقرائتكم خبر عن الصحف المغربية: الوداد يحفز اللاعبين بالمكافآت لتحقيق «ريمونتادا» أمام الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سلطت الصحف المغربية الضوء على المواجهة الحاسمة بين الأهلى والوداد المقررة مساء الجمعة في إياب نصف النهائى للبطولة الإفريقية، وعلق موقع le 360 المغربى على تحضيرات الفريق في القاهرة والتى تضمنت خوض الفريق 3 حصص تدريبية منذ وصوله للعاصمة المصرية الأربعاء الماضى.

وأضاف التقرير أن الوداد الرياضي، خاض الحصة التدريبية الأخيرة على أرضية ملعب القاهرة الدولي من أجل الاستئناس بأرضية الملعب قبل المواجهة القوية والمصيرية التي ستجمعه بالأهلي.

وأشار التقريرأن الفريق المغربى رفع درجة الاستعداد القصوى داخل معسكره المغلق بالقاهرة وسط حالة من التركيز بين اللاعبين الذين ينتظرون مباراة الحسم الليلة، فيما كشفت صحيفة المنتخب المغربية عن إتخاذ جاموندي المدير الفنى قرار بإجراء بعض التغييرات على التشكيلة التي ستبدأ المباراة بعدما أثبتت جولة الذهاب عدم قدرة العناصر التي لعبت المباراة في ترجمة الفرص إلى أهداف واستقبال شباك الفريق هدفى الفوز للأهلي.

وأضافت الصحيفة أن تحضيرات الوداد في القاهرة كانت في سرية تامة بعيدا عن ضغط الإعلام المصري والتركيز على المباراة بغية تحقيق «ريمونتادا» بعد الخسارة بهدفين للاشيء في مباراة الذهاب بملعب محمد الخامس بالدارالبيضاء.

فيما أبرز موقع البطولة المغربى، زيارة أشرف بن شرقي، ومحمد أوناجم، لاعبا الزمالك، لبعثة الوداد الرياضي التي تمكث بإحدى الفنادق في العاصمة المصرية القاهرة، استعدادا لمواجهة الأهلي لحساب نصف نهائي عصبة الأبطال الأفريقية.

وانتقل اللاعبان اللذان أحرزا لقب دوري الأبطال رفقة الوداد سنة 2017، لمقر إقامة الفريق لتناول وجبة العشاء بصحبة زملاء الأمس، كما كشف الموقع عن تخصيص إدارة الوداد مكافأة خاصة للاعبين لتحفيزهم على بذل قصارى جهدهم أمام الأهلي لتعويض خسارة الذهاب وتحقيق الحلم بالتأهل للنهائى.

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وتابع الموقع أن الوداد بات مطالبا بتسجيل هدفين على الأقل والحفاظ على نظافة شباكها لبلوغ الأشواط الإضافية والوصول حينها لضربات الجزاء الترجيحية.