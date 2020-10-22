شكرا لقرائتكم خبر عن بعد غياب شهر.. «ساني» يشارك فى التدريبات الجماعية مع بايرن ميونيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شارك ليروي ساني، لاعب بايرن ميونخ الألماني الغائب عن الملاعب منذ سبتمبر الماضي بسبب إصابة في الركبة، في مران الفريق اليوم الخميس كاملًا.

وتوجه «ساني» إلى ملعب التدريب، وبعد الإحماء والركض، تم التركيز معه على أنماط اللعب، وكان مذهلًا في الحركة بدون كرة وبسرعته والإنهاء المميز للكرات، حتى أنه سجل هدفاً رائعًا.

يذكر أن المدرب هانز فليك عقد جلسة مع اللاعب بعد انتهاء التدريب وعقب ذلك خاض الاعب مرانًا إضافيًا مع المدرب المساعد ميروسلاف كلوزه على تسجيل الأهداف وإنهاء الهجمات.

وعلى جانب آخر، واصل تانجوي نيانزو العمل على تحسين لياقته البدنية من خلال الخضوع لبرنامج مران منفرد للتأهيل من إصابة في عضلة الفخذ.

جدير بالذكر أن اللاعبون الذين خاضوا مواجهة أتليتكو مدريد ضمن التشكيل الأساسي، اكتفوا بأداء بعض التدريبات الاستشفائية

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