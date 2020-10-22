تعرف على حيلة اللجنة الخماسية للخروج من مأزق تأجيل مباراة الزمالك والرجاء

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يدرس مسؤولو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عمر الجنايني، كيفية الخروج من مأزق تأجيل مباراة الزمالك والرجاء في البطولة الأفريقية، وهو ما يعني امتداد الموسم الحالى من بطولة الدورى الممتاز.
وعلمت «المصري اليوم» أن اللجنة الخماسية لجأت لحيلة ذكية للخروج من هذا المأزق، ولاقت الفكرة ترحيب من معظم الأندية المحلية.
قدمت اللجنة الخماسية اقتراحا للأندية بشكل ودي بإلغاء مباريات الجولة الأخيرة بعد تحديد الفريق بطل المسابقة «الأهلى» والثلاثي الهابط «حرس الحدود وطنطا ونادي مصر» وعدم وجود جدوي من إقامتها.
وعرضت اللجنة الخماسية على الزمالك أن يكون الثاني وبيراميدز الثالث في المسابقة لاقناعهما بالموافقة.
وكشف مصدر مقرب من اللجنة الخماسية أن اللجنة اشترطت الحصول على موافقة كتابية من كل نادي على المقترح، حتي لا يتم الطعن على القرار ويهدد ببطلان المسابقة.
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