شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا .. «كاف» يعلن تأجيل مباراة الزمالك والرجاء المغربي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" تأجيل مباراة الزمالك والرجاء البيضاوي المغربي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا إلى 1 نوفمبر المقبل، بسبب الإصابات التي ضربت صفوف الفريق المغربي بفيروس كورونا المستجد.

وكان من المقرر إقامة مباراة إياب نصف النهائي يوم السبت 24 أكتوبر في مصر.

ومنعت السلطات المغربية الأربعاء فريق الرجاء من السفر إلى القاهرة، بعد إعلان الحالات المصابة، وأمرت الفريق بالخضوع للحجر الصحي لمدة أسبوع وإجراء اختبار (PCR) جديد في 27 أكتوبر.

وتنتظر الرجاء، بطل الدوري المغربي، مهمة صعبة في إياب نصف النهائي لتعويض خسارته بهدف نظيف أمام الزمالك الأحد الماضي.

خطاب كاف حول تأجيل مباراة الزمالك والرجاء