شكرا لقرائتكم خبر عن أستون فيلا «تريزيجية والمحمدي» يتطلع غدًا لمواصلة الانطلاقة النارية في البريميرليج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يتطلع فريقا إيفرتون وأستون فيلا للبقاء في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ومواصلة بدايتهما غير المعتادة، مع انطلاق مباريات الجولة السادسة من البطولة، بينما تسعى الفرق الكبرى بالدوري لتقليص الفارق.

ويحل إيفرتون، الذي يحتل صدارة الترتيب برصيد 13 نقطة ولم يخسر في أي لقاء بالدوري هذا الموسم، ضيفا على ساوثهامبتون يوم الأحد المقبل، بينما يستضيف أستون فيلا، صاحب المركز الثاني برصيد 12 نقطة والذي حقق الفوز في مبارياته الأربعة، ليدز يونايتد، الذي صعد مؤخرا للدوري الممتاز، غدا الجمعة.

ويأتي خلفهما ليفربول، حامل اللقب، الذي يواجه شيفيلد يونايتد بعد غد السبت، حيث يسعى للتخلص من فقدان جهود فيرجيل فان دايك بسبب الإصابة.

وسيكون إيفرتون مضطرا لإجراء تغييرا في هذه الجولة، بعد إيقاف ريتشارليسون عقب حصوله على بطاقة حمراء في مباراة ليفربول الأخيرة التي انتهت بالتعادل 2/2.

ولعب آلان، لاعب خط وسط إيفرتون، دورا كبيرا في أفضل بداية لإيفرتون في الدوري منذ موسم 1969 / 1970.

وانضم اللاعب البرازيلي لإيفرتون من نابولي، الذي دربه كارلو أنشيلوتي من قبل، وهو مقتنع أنه وزملائه بالفريق مازال بإمكانهم التطور.

وقال للموقع الرسمي لإيفرتون: «أتواجد هنا منذ أكثر من شهر وكنت أعمل يوميا في التدريبات على مختلف الجوانب».

وأضاف: «كل يوم هو فرصة للتعلم وهي حالة من التدريب بقوة، والاستماع لما يقوله المدرب».

وأضاف: «أعتقد أن كل يوم يمكننا أن نتحسن أكثر فأكثر. أعتقد، مع المضي قدما، سنكون متزامنين تماما مع بعضنا البعض، وسنكون قادرين على تحقيق أقصى استفادة من بعضنا البعض كفريق».

وأصبح أستون فيلا الذي يضم بين صفوفه الثنائى المصري محمود ترزيجية وأحمد المحمدي هو الفريق الوحيد في الدوري الإنجليزي الذي حقق العلامة الكاملة، من بينها الفوز الكبير على ليفربول 7 / 2.

ويستضيف رجال دين سميث فريق ليدز بملعب فيلا بارك غدا الجمعة، وهم يعلمون أنهم سيواجهون معركة صعبة أمام الفريق الذي يدربه مارسيلو بييلسا.

وقال سميث في المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس الأربعاء للحديث عن اللقاء: «شاهدت مبارياتهم الخمسة حتى الآن، وهم فريق تنافسي للغاية».

وأضاف: «سيحققون انتصارات أكثر من الهزائم التي سيتلقونها هذا الموسم- هذا مؤكد. إنه أكثر الفرق جاهزية بدنية في الدوري، وكل فريق واجه ليدز حتى الآن حقق أعلى أرقامه خلال هذه المباراة».

وأضاف: «توجد أخلاقيات عمل معينة هناك، ولكن هناك أيضا العديد من المميزات».

وأكد سميث أنه سعيد ببداية فريقه في الدوري هذا الموسم، ولكنه قال أيضا إنهم لن يتوقفوا عند هذا الأمر كثيرا.

وتابع: «لن ننظر إلى هذا الحد البعيد. ننظر لكل مباراة على حدة. خضنا أربع مباريات من أصل 38 في الدوري».

وأضاف: «كانت بداية عظيمة، فزنا بالمباريات الأربعة، ولكن مازال الطريق طويلا. يتعين علينا فقط التركيز على مباراتنا المقبلة».

ويأمل يورجن كلوب، مدرب ليفربول، أن يساهم الفوز الذي حققه فريقه خارج ملعبه على أياكس الهولندي في دوري أبطال أوروبا، في تحقيق الفوز على شيفيلد يونايتد عندما يواجهه بعد غد السبت.

ويخطط كلوب لأن يعود المدافع جويل ماتيب بعدما غاب عن الفريق أمام أياكس، وقد يدخل لاعب خط الوسط تياجو ألكانتارا حسابات المدرب بعد أن أصيب بكدمة من تدخل ريتشارليسون عليه في الجولة الماضية.

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وقال كلوب: «مباراة السبت، تحد مختلف تماما».

وأضاف: «نواجه شيفيلد يونايتد بعد أن حصلوا على راحة كافية. ونحن بحاجة للتعافي حاليا بشكل سريع، لنكون جاهزين لتلك المباراة».

ويحل مانشستر سيتي، الذي لديه مباراة مؤجلة ويحتل المركز الحادي عشر بفارق ثلاث نقاط خلف ليفربول، صاحب المركز الثالث، ضيفا على وست هام يوم السبت، بدون لاعب خط الوسط فرناندينيو، الذي يغيب عن الفريق لمدة ستة أسابيع بسبب الإصابة.

ويلتقي آرسنال، صاحب المركز الخامس، مع ليستر سيتي، صاحب المركز الرابع، وينتظر أن تشهد المباراة عودة جيمي فاردي لاعب ليستر بعد شفائه من الإصابة.

ويصطدم مانشستر يونايتد بتشيلسي، فيما يلعب وولفرهامبتون، صاحب المركز السادس، مع نيوكاسل، بينما يلتقي توتنهام، صاحب المركز السابع، مع بيرنلي يوم الاثنين المقبل.

كما يلعب فولهام مع كريستال بالاس، ويلتقي برايتون مع وست بروميتش.

ويأمل يورجن كلوب، مدرب ليفربول، أن يساهم الفوز الذي حققه فريقه خارج ملعبه على أياكس الهولندي في دوري أبطال أوروبا، في تحقيق الفوز على شيفيلد يونايتد عندما يواجهه بعد غد السبت.

ويخطط كلوب لأن يعود المدافع جويل ماتيب بعدما غاب عن الفريق أمام أياكس، وقد يدخل لاعب خط الوسط تياجو ألكانتارا حسابات المدرب بعد أن أصيب بكدمة من تدخل ريتشارليسون عليه في الجولة الماضية.

وقال كلوب: «مباراة السبت، تحد مختلف تماما».

وأضاف: «نواجه شيفيلد يونايتد بعد أن حصلوا على راحة كافية. ونحن بحاجة للتعافي حاليا بشكل سريع، لنكون جاهزين لتلك المباراة».

ويحل مانشستر سيتي، الذي لديه مباراة مؤجلة ويحتل المركز الحادي عشر بفارق ثلاث نقاط خلف ليفربول، صاحب المركز الثالث، ضيفا على وست هام يوم السبت، بدون لاعب خط الوسط فرناندينيو، الذي يغيب عن الفريق لمدة ستة أسابيع بسبب الإصابة.

ويلتقي آرسنال، صاحب المركز الخامس، مع ليستر سيتي، صاحب المركز الرابع، وينتظر أن تشهد المباراة عودة جيمي فاردي لاعب ليستر بعد شفائه من الإصابة.

ويصطدم مانشستر يونايتد بتشيلسي، فيما يلعب وولفرهامبتون، صاحب المركز السادس، مع نيوكاسل، بينما يلتقي توتنهام، صاحب المركز السابع، مع بيرنلي يوم الاثنين المقبل.

كما يلعب فولهام مع كريستال بالاس، ويلتقي برايتون مع وست بروميتش.