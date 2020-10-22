شكرا لقرائتكم رسمياُ..إقامة مباراة الأهلى ضد الوداد غداُ ونهائى دورى الأبطال فى موعده ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عبر موقعه الرسمي عن إقامة مباراة الأهلى ضد الوداد فى إياب نصف نهائى دوري أبطال أفريقيا فى موعدها غدا،ً الجمعة.

كما شدد على أن المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا ستقام فى موعدها المحدد 6 نوفمبر المقبل.

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عبر موقعه الرسمي، تأجيل مباراة الزمالك والرجاء البيضاوي المغربي حتى الأول من نوفمبر المقبل، ضمن إياب دور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

كشف "كاف"، إن مباراة الزمالك والرجاء والتي كانت من المقرر أن تقام مساء السبت المقبل تم تأجيلها حتى الأول من نوفمبر المقبل، على أن يكون النهائي في موعده وتحديدًا السادس من نوفمبر المقبل.

Advertisements

وجاء هذا بسبب إصابة 14 لاعبين داخل صفوف فريق الرجاء البيضاوي بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) الأمر الذي جعل وزارة الصحة المغربية ترفض سفر الفريق للقاهرة.

وكانت الأيام الأيام القليلة الماضية، قد شهدت محاولات من جانب نادي الرجاء لتأجيل اللقاء نظرًا للظروف التي يمر بها الفريق الأخضر من حيث الإصابات بعد ارتفاع عدد حالات كورونا إلى 14 لاعبًا.