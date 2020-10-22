شكرا لقرائتكم خبر عن معسكر مغلق للشاطئية 2 نوفمبر استعدادا لكأس القارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل منتخب مصر للكرة الشاطئية معسكرا مغلقا فى الفترة من 28 أكتوبر حتى 2 نوفمبر استعدادا لبطولة كأس القارات بدبى وتصفيات بطولة الأمم الأفريقية، ومن المقرر أن يخوض منتخب مصر للكرة الشاطئية مباراة ودية أمام الإعلاميين خلال المعسكر.

واستقر مصطفى لطفى، المدير الفنى، على ضم العناصر الأساسية للمنتخب بالإضافة لبعض الوجوه الجديدة من خلال متابعة الجهاز الفني لبطولة الشركات للوقوف علي مستواهم.

وتضم القائمة، محمد فوزي وعبد العزيز صباح و محمد فوزي و عبدالعزيز صباح و محمود ماهر و أحمد سليمان ومحمد السيد حراس المرمي ومصطفي سمير ومصطفي أحمد و مصطفي علي و أحمد الشحات و حسان محمد و محمد عبد النبي و هيثم عاطف و عبدالرحمن حسن و كريم سيد و الحسيني طه و أحمد بالي .

ومن العناصر الجديدة أحمد معروف و أحمد بري و علي حسين و عمرو خيري و أحمد ياسر وعلي دياب .

ويضم الجهاز الفني المعاون لمصطفي لطفي عبدالواحد السيد مدير المنتخب و عمر حلمي مدرب و أحمد ابو سريع مدرب و ياسر بعد الخالق مدرب حراس المرمي والدكتور محمود رفاعي طبيب وعباس حسانين مدلك وشريف نعيم مسؤل مهمات.

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وقال مصطفي لطفي أنه تم وضع خطة اعداد جيدة للمنتخب استعدادا لكأس القارات التي تعد أيضا اعداد جيد تصفيات الأمم الأفريقية خاصة وأن بطولة الأمم تأهل لكأس العالم 2021 وهو الهدف الذي يسعي لتحقيق. .

واضاف لطفي أن الدكتورة سحر عبد الحق عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة والمشرف علي الكرة الشاطئية تبذل مجهودات كبيرة من أجل توفير كل السبل للمنتخب حيث الموافقة علي إقامة المعسكر والمشاركة في كأس القارات .