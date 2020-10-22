شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شبانة يكشف صفقات القطبين فى لايف جديد على تليفزيون الخليج 3655 مساء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتجدد اللقاء مع الناقد الرياضى محمد شبانة، نجم الإعلام الرياضى ورئيس تحرير الأهرام الرياضى، اليوم الخميس، من خلال برنامجه "مع شبانة" فى بث مباشر "لايف" على تليفزيون ”الخليج 365” بمواقع التواصل الاجتماعى، للحديث عن آخر المستجدات الخاصة بالوسط الرياضى، والحديث عن مباراتي الأهلي والزمالك أمام الوداد والرجاء المغربي فى الدور قبل النهائي لدوري أبطال أفريقيا، والأزمة التي شهدتها مباراة الزمالك والرجاء بسبب التأجيل، ومواعيد القيد الجديدة، والاستعداد لانتخابات اتحاد الكرة واستعدادات المنتخبات للفترة المقبلة والتوقفات الدولية.

ويتناول محمد شبانة فى برنامجه استعدادات الأهلي والزمالك لمباريات الدور قبل النهائي لدوري أبطال أفريقيا، كما يتطرق للحديث عن الصفقات الجديدة للقطبين الأهلى والزمالك فى الموسم الجديد، والراحلين عن الفريق أيضا.

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الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضاً أزمات اللاعبين مع أنديتهم، وكل جديد فى الوسط الرياضى.

ويتناول برنامج "مع شبانة" على صفحات ”الخليج 365” جميع الملفات والقضايا الرياضية على الساحة الكروية، وأهمها ما يدور داخل قطبى اللكرة المصربة وصفقاتهم الجديدة فى الانتقالات الصيفيات