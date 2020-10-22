شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يخصص 20 ألف جنيه للصاعدين للممتاز بدورى الصالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مسؤولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، 20 ألف جنيه لكل نادٍ يصعد من القسم الثانى إلى الدوري الممتاز لكرة الصالات، بداية من الموسم الجارى 2029 / 2020 كنوع من تحفيز الأندية على ممارسة وانتشار اللعبة.

ورصد مسؤولو الخماسية 100 ألف جنيه مكافأة لبطل دورى كرة الصالات للموسم الجارى 2019 /2020، بناءً على المقترحات التى تقدمت بها سحر عيد الحق عضو الجبلاية والمشرف على لعبة كرة الصالات والشاطئية.

وقدمت عيد الحق مقترحاً بزيادة مكافأة بطل دوري كرة الصالات لتصل لـ 100 الف جنيه و 75 ألف لصاحب المركز الثاني و50 ألف جنيه للمركز الثالث.

وتقام اليوم، الخميس، المباراة النهائية بين مصر المقاصة وميت عقبه فى الرابعة مساءً، بينما تقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع فى الثانية ظهرا على صالة نادى الشرقية للدخان.

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أقيمت أمس مباراتا دور قبل النهائي بدوري الصالات على الصالة المغطاة بنادى الشرقية للدخان وتحدد طرفا المباراة النهائية التي ستقام اليوم بين مصر المقاصة وميت عقبه كما تحدد طرفي مباراة مركزي الثالث والرابع بين فريقي الاسماعيلي والإعلاميين .

وتأهل فريق مصر المقاصة للدور النهائي بعد الفوز علي الاسماعيلي بهدفين لهدف في مباراة قبل النهائي التي جمعت الفريقين علي الصالة المغطاة بنادي الشرقية للدخان أحرز محمد عبد الحميد كوكي الهدف الأول للمقاصة بعد مرور دقيقه ونصف من بداية المباراة وأحرز الهدف الثاني محمد عبد الحميد كوكي للمقاصة في بداية الشوط الثاني وسجل أحمد فكري صالح حارس الإسماعيلي الهدف الأول لفريقه في الثواني الأخيرة .

وأدار اللقاء طاقم تحكيم مكون من صبري إبراهيم حكم أول وحازم نصر حكم ثاني ومحمد بهجت حكم ثالث ومحمد فاروق ميقاتي.

كما تأهل فريق ميت عقبة للدور النهائي بالفوز علي الاعلاميين 2/4 بركلات الترجيح وجاءت المباراة ماراثونية الفريقين في الوقت الاصلي حيث حول ميت عقبه تأخره بخمسة أهداف وتعادل بنتيجة 5/5 .