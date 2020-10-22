شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة تعقد مؤتمرا للإعلان عن النسخة الثانية من "30 يوم تحدى" الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد وزارة الشباب والرياضة مؤتمرا صحفيا موسعا صباح الأحد المقبل بمركز التعليم المدني بالجزيرة، لعرض تفاصيل النسخة الثانية من مشروع 30 يوم تحدى الذى تنفذه الإدارة العامة للسياحة والأحداث الرياضية بالوزارة.

ومن المقرر أن يشهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وعدد من قيادات الوزارة وقائع المؤتمر الذى سيتضمن تكريم مجموعة من الفائزين في المرحلة الأولى من مشروع 30 يوم تحدى.

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ويتخلل المؤتمر عرض أبرز الإنجازات التي شهدتها المرحلة الأولى من برنامج "30 يوم تحدى رياضى افتراضى"، لتشجيع أفراد الأسرة المصرية على ممارسة الأنشطة الرياضية.

يذكر أن النسخة الاولى من 30 يوم تحدي تم تنفيذها خلال شهر أغسطس الماضي، وحددت وزارة الشباب والرياضة مجموعة من الألعاب الرياضية للشباب للمشاركة في " تحدي 30 يوم " شملت الجري - المشي – الدراجات النارية – الكياك – هاند كاب لذوي الهمم والقدرات الخاصة " كراسي متحركة فقط.