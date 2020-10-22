شكرا لقرائتكم خبر عن محامى الأهلي يكشف تطورات قضية هندريك فى الفيفا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد هشام عبدربه، محامى النادى الأهلى، فى قضية البرازيلى هندريك هيكلمه لاعب الفريق الأسبق أن هذا الملف تم إغلاقه تماماً قبل عدة أشهر، بعدما وقّع الأهلى تسوية مع اللاعب ومحاميه يتم بمقتضاها حصول هندريك على مستحقاته المتأخرة لدى النادى، والتى تُقدّر بـ950 ألف دولار، وفقاً لعدة أقساط يدفعها النادى منذ الاتفاق على التسوية.

وأضاف هشام عبدربه، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أنه يتولّى هذا الملف منذ عدة سنوات وتم توقيع "مخالصة" مع اللاعب البرازيلى ومحاميه فى شهر يونيو الماضى وإرسال هذه التسوية للمحكمة الرياضية الدولية "كاس"، وإخطار الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بالتسوية ليتم إغلاق هذا الملف تماماً.

وكشف عبدربه النقاب عن قيامه بسحب الاستئناف الذى كان ينوى التقدم به للمحكمة الرياضية قبل عدة أشهر بسبب الوصول لاتفاق مع هندريك ومحاميه، مؤكداً أنه لا داعى للقلق أو إثارة هذه الأزمة حالياً أو الحديث عن تعرض الأهلى لعقوبة خصم نقاط لأن الأمر تم إغلاقه فى ظل التنسيق الذى تم بينه ومجلس الأهلى برئاسة محمود الخطيب خلال الفترة الماضية ويقضى بضرورة إنهاء الأزمة مع هندريك ومنحه حقوقه، خاصة أن الأهلى يحرص دائماًعلى دفع مستحقات أى شخص أو جهة.

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وكان مسئولو الأهلى قد اتفقوا مع البرازيلى هندريك على تسديد مستحقاته المتأخرة بعد إنهاء الأزمة التى نشبت بين الطرفين قبل عدة مواسم بسبب مستحقات متأخرة للاعب البرازيلى، والذى صعد الأزمة للمحكمة الرياضية الدولية وحصل على حُكم بتغريم الأهلى ما يقرب من 950 ألف دولار نظير فسخ العقد بين الطرفين من جانب الأهلى فقط.

وانضم هندريك للأهلى فى فترة الانتقالات الشتوية لموسم (2014 - 2015) إلا أنه لم يستمر سوى ستة أشهر فقط قبل أن يرحل مجاناً بعد استغناء النادى الأحمر عن خدماته.