شكرا لقرائتكم خبر عن أبو قير يجهز سموحة لختام مباريات الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض الفريق الكروى الأول بنادى سموحة، تحت قيادة مديره الفنى أحمد سامى، مباراة ودية أمام أبو قير للأسمدة تحت قيادة أحمد الكاس لتجهيز اللاعبين لمباراة نادى مصر فى ختام مباريات الدورى والتى لم يتم تحديد موعدها بعد.

ويسعى أحمد سامى من خلال ودية أبوقير للاطمئنان على اللاعبين بعد الراحة السلبية التى منحها الجهاز الفني للاعبين.

وكانت جلسة قد جمعت محمد فرج عامر رئيس النادى وأحمد سامى المدير الفنى أمس تم خلالها عرض ملف اللاعبين الراحلين سواء بانتهاء إعارتهم أو المستغنى عنهم وكذلك عرض بعد الأسماء التي يرغب الجهاز الفنى فى ضمها.

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ومنح فرج عامر رئيس النادى أحمد سامى جميع الصلاحيات للتعامل مع ملف اللاعبين وعرضهم على مجلس الإدارة لاتخاذ القرار النهائى ، ويسعى الجهاز الفنى لحسم المركز الخامس على أمل المشاركه فى البطولة العربية فى نسختها الجديدة.

و نجح نادى سموحة مؤخرا ، برئاسة المهندس فرج عامر، فى التعاقد مع محمود البدرى نجم الإنتاج الحربى فى صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع ناديه بنهاية الموسم الجارى، ووقع اللاعب على العقد وينتظر إعلان مسئولى سموحة تفاصيل الصفقة الأولى فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ويعد محمود البدرى صاحب الـ "29" أحد أهم العناصر الأساسية فى تشكيلة الإنتاج الحربى بالمواسم الأخيرة، وكان البدرى قد دخل حسابات الأهلى فى بداية الموسم الحالى بعد تألقه مع الإنتاج .

وتلقى محمود البدرى عروضاً من الإسماعيلى والمصرى والاتحاد السكندرى ومصر المقاصة للتعاقد معه بجانب عرض الإنتاج لتمديد تعاقده حيث يحق للاعب التوقيع لأى نادٍ منذ يناير الماضى، إلا أنه فضل خوض تجربة جديدة مفضلا عرض سموحة بعدما لمس التقدير المعنوى والمادى من مسئولى النادى السكندرى فضلا عن رغبة أحمد سامى المدير الفنى لسموحة فى الاعتماد عليه بشكل أساسى فى الموسم الجديد.