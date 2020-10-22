شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضي: لم تصلنا مخاطبات رسمية بتأجيل مباراة الرجاء.. ولم نعلن موافقتنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أمير مرتضى منصور، المشرف على الكرة فى نادى الزمالك، عدم وصول أى مخاطبات رسمية للزمالك من الاتحاد الأفريقى بشأن تأجيل مباراة الزمالك والرجاء المغربى، المقرر لها السبت المقبل، وسط تكهنات قوية بصدور قرار بتأجيل المباراة إلى 31 أكتوبر الجارى بسبب إصابة عدد من لاعبى الرجاء بفيروس كورونا.

وكتب أمير مرتضى على صفحته الرسمية بموقع "تويتر"، "حتى الآن لم يتواصل معنا أى مسئول من الاتحاد الأفريقى بشكل رسمى أو ودى بشأن تأجيل مباراة الرجاء، والأخبار المتداولة حول موافقة الزمالك على التأجيل ليست صحيحة، لسنا طرفاً فى تأكيد أو تغيير موعد ومستعدون لخوض المباراة فى أى وقت، ولكن طبقاً للوائح نتمنى الشفاء العاجل للأشقاء المغاربة".



امير مرتضي

وتنتظر إدارة الكرة والجهاز الفني في الزمالك قراراً رسمياً من الكاف لمعرفة هل سيتم تأجيل المباراة أم سيتم اعتماد إقامة المباراة في موعدها مع تأهل الزمالك للمباراة النهائية للبطولة ، واعتبار الرجاء منسحبا في حالة عدم وصوله القاهرة وخوض المباراة.

Advertisements

من ناحية أخرى، كشف مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، كواليس تأجيل مباراة الزمالك والرجاء فى إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، وقال مرتضى منصور فى تصريحات لقناة الزمالك، "تواصلت مع هانى أبو ريدة وتواصلت مع مسئولين فى الكاف وأكدوا أنهم أرسلوا لجنة طبية لمتابعة حالة لاعبى الرجاء وتأكدوا من وجود 8 لاعبين فى الحجر الصحي".

وأضاف رئيس الزمالك، "طلبت تأجيل نهائى دورى أبطال أفريقيا، وكان الرد أن اللائحة 16 لاعبا تلعب أكتر من 16 لاعبا تتأجل، وولادنا مستعدين يلعبوا والجميع على درجة عالية من التركيز:.

وتابع مرتضى منصور، "وجهنا رسالة للعالم كله أننا نادى متحضر بعد الموافقة على تأجيل مباراة الرجاء، وتفوقنا على الرجاء فى وجود لاعبيه الأساسيين بالمغرب رغم أننا لعبنا فى غياب عدد كبير من لاعبينا الأساسيين".