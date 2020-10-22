شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. اللحظات الأخيرة للربان ولاء حافظ قبل تنفيذ أطول غطسة بشرم الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت اللحظات الأخيرة استعدادات مكثفة من الطاقم الطبى المصاحب للربان العالمى ولاء حافظ قبل بدء تنفيذ محاولته بالبقاء تحت الماء، والتى تنطلق اليوم 22 أكتوبر 2020 بمدينة شرم الشيخ بعد تأجيلها أمس لظروف صحية، بالتزامن مع العيد القومى للقوات البحرية المصرية ليحقق أطول مدة بقاء تحت الماء لينافس بها الأصحاء عالميا ليصبح أول معاق شلل رباعى يتحدى الأصحاء على مستوى العالم.

ويرفع الربان ولاء حافظ أيضا أكبر علم لدولة تحت الماء بمشاركة مجموعة من الغواصين المصريين ليحقق رقما عالميا جديدا بموسوعة جينيس العالمية، حيث يبلغ طول العلم المصرى 1125 مترا مربعا.

وتحتفل القوات البحرية المصرية بالعيد القومى لها والذى يوافق 21 أكتوبر من كل عام وهو اليوم الذى قامت فيه قواتنا البحرية بتدمير المدمرة إيلات وكانت تعد أكبر الوحدات البحرية الإسرائيلية فى ذلك الوقت.

يذكر أن الربان البطل ولاء حافظ هو ضابط بالقوات الخاصة البحرية عمل بالقسم البحرى بوزارة البحث العلمى، وكان قائد سرب الغواصين فى نفس الوقت ثم عمل مرشد بهيئة قناة السويس.

وقام بتحقيق رقم 51 ساعة تحت الماء ليسجل بها بموسوعة جينيس ريكورد العالمية ويكسر الرقم الأمريكى المحقق فى ذلك الوقت.

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وقد تعرض الربان ولاء حافظ لحادث سيارة أصيب على اثره بشلل رباعي فقرر أن يضرب للعالم مثالا للبطل الذي لا تقهره الظروف كواحد من أبناء البحرية المصرية

جدير بالذكر أن القوات البحرية المصرية تلعب دوراً بارزا فى تأمين حدود مصر الساحلية وحماية المياه الإقليمية والاقتصادية وهى أحد الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة.