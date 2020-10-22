شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. روان خطاب لاعبة سموحة: هوايتى السفر وحلمى أكون مضيفة طيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى "روان خطاب" لاعبة كرة اليد فى نادى سموحة، وتعد من أبرز نجمات اللعبة لما شاركت فيه من بطولات عديدة على صعيد الناشئين والشباب والدرجة الأولى، وتتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات.

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟ السفر. ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟ الباستا بكل أنواعها. من نجمك المفضل؟ محمد رمضان.

روان خطاب 1 من مطربك المفضل؟ من مطربك المفضل؟ محمد حماقى. Advertisements لو لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى تكونى أيه؟ مضيفة طيران. لما تتعاكسى فى الشارع.. ممكن تستخدمى العنف أم لا؟ لا.. بتجاهل المعاكسات.

روان خطاب 2 مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى زيها؟ نيللى كريم. بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟ الكاجوال. تفضلين الزواج من شخص رياضى ولا مش شرط؟ طبعا هيكون أفضل.

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