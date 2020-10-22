شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فضل يهنئ حسام غالي بعيد ميلاده: "جدعنة وأصل والتزام ودايت كتير".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، على تهنئة صديقه وزميله السابق فى النادي الأهلي الكابيتانو حسام غالى بعيد ميلاده الـ39، ونشر مجموعة صور لهما معا عبر حسابه بموقع "انستجرام"، صحبها بتعليق، "كل سنة وأنت طيب يا كابيتانو، جدعنة وأصل ومبادئ وقيم ومواقف والتزام ودايت كتير.. ربنا يجعل أيامك كلها حلوة وكلها نجاح أنت وعائلتك الجميلة".



محمد فضل

واحتفل النجم حسام غالى، لاعب النادى الأهلي السابق، بعيد ميلاده الـ 39 ونشر عدة صور برفقة زوجته بأحد المطاعم عبر حسابه بموقع انستجرام، وكتب "احتفال بعيد ميلادي التاسع والثلاثين في المنطقة المفضلة الخاصة بي".



محمد فضل وحسام غالي (2)

وشهد مشوار حسام غالى، لاعب الأهلي والمنتخب الوطنى السابق ومدير الكرة بنادى الجونة، العديد من اللمحات والمحطات المهمة حيث قضى الكابيتانو أكثر من نصف عمره فى مجال كرة القدم بدأها بنادى بيلا بكفر الشيخ وأنهاها فى الأهلي، متخذا عدة محطات فى مشواره ما بين فينورد الهولندي وتوتنهام الإنجليزي وديربي كاونتي الإنجليزي والنصر السعودى وليرس البلجيكي، ونلقى الضوء في التقرير التالى علي مشوار الكابيتانو الاحترافى خارج مصر:

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لفت حسام غالى أنظار مسئولى نادي فينورد الهولندى فى يناير من 2003، بعدما شارك اللاعب فى دورة ودية مع المنتخب الأولمبى كانت تضم منتخبات البرازيل، والتشيك، واليابان، وقدم مستوى لافتًا جعل مسؤولو فينورد يرغبون فى التعاقد معه بشدة، إلا أن إدارة الأهلى رفضت احتراف حسام غالى فى منتصف الموسم، ليرحل الي هولندا في نهاية الموسم.