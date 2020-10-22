شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتلقى عرضاً من الإسماعيلي لضم "صفقة مُعارين" فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى مسئولو النادى الأهلى عرضاً من نظرائهم فى الإسماعيلى للحصول على أكثر من لاعب مُعار من القلعة الحمراء لأندية محلية خلال الموسم الجارى، وشهدت الأيام الماضية اتصالات من إدارة الإسماعيلى لضم بعض لاعبى الأهلى المُعارين فى الدورى المصرى، وفى مقدمتهم الثنائى المُعار لسموحة ناصر ماهر وصلاح محسن، ومعهما عمار حمدى المُعار لطلائع الجيش، وغيرهم من لاعبى الأهلى الشباب الذين أثبتوا تألقهم فى الموسم الجارى مع أندية محلية، ويترقب الإسماعيلى حالياً موقف هؤلاء المُعارين من العودة للأهلى حتى يتحدد مصير هذه المفاوضات التى تأمل إدارة الدراويش فى نجاحها حتى يحصل على لاعب أو أكثر من مواهب الأهلى الصاعدة.

من ناحية أخرى، عرض نادى سيلتا فيجو الإسبانى خوض مباراة ودية مع الأهلى خلال الفترة المقبلة فى توقيت يُناسب الناديين وبعد عودة الجمهور للمدرجات والانتهاء من "جائحة" كورونا التى اجتاحت العالم خلال الأشهر الماضية، وجاء عرض النادى الإسبانى على الأهلى خلال زيارة وفد من سيلتا فيجو للقلعة الحمراء مساء أمس، الأربعاء، وضم الوفد كلاً من ماركوس ألونسو، مفوض البرامج الدولية فى إفريقيا، ودييجو جارسيا، المسئول عن برنامج الشركة الراعية، لبحث سبل التعاون بين النادى الأهلى وسيلتا فيجو خلال المرحلة المقبلة.

كان فى استقبال وفد نادى سيلتا فيجو المهندس خالد مرتجي، والمهندس محمد سراج الدين، عضوى مجلس إدارة النادي..جاء ذلك فى إطار اهتمام مجلس إدارة الاهلى برئاسة محمود الخطيب، بتبادل الخبرات والزيارات مع الأندية الأوروبية بما يليق بطموحات الأهلى وجماهيره على كافة المستويات، ودار حوار مطول عقب الاستقبال بين المهندس خالد مرتجى والمهندس محمد سراج الدين مع الوفد الإسبانى عن تاريخ الأهلى ورؤية النادى المستقبلية فى شتى المجالات، لا سيما فيما يتعلق بمسألة إنشاء الشركات وفقًا لقانون الرياضة المصرى الجديد، كأول نادٍ مصرى يقبل على تلك الخطوة مثل تأسيس شركة لكرة القدم.

وتطرق الحديث إلى تبادل الخبرات بين الناديين، لا سيما أن نادى سيلتا فيجو يمتلك كشافين للمواهب فى أنحاء العالم، وهو ما يتماشى مع رؤية الأهلى لقطاع الناشئين، بعد التعاقد مع التشيكى ميشال بروكيتش، المدير الفنى لقطاع الناشئين بالأهلي، وخالد بيبو، رئيس القطاع، فى ضوء اهتمام سيلتا فيجو بالمواهب الأفريقية، وبناءً على ذلك كانت الزيارة الأولى للوفد الإسبانى للأهلي.