شكرا لقرائتكم خبر عن سيلتا فيجو الإسباني يعرض إقامة مباراة ودية أمام الأهلي.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرض نادى سيلتا فيجو الإسبانى خوض مباراة ودية مع النادى الأهلى خلال الفترة المقبلة فى توقيت يُناسب الناديين وبعد عودة الجمهور للمدرجات والانتهاء من "جائحة" كورونا التى اجتاحت العالم خلال الأشهر الماضية، وجاء عرض النادى الإسبانى على الأهلى خلال زيارة وفد من سيلتا فيجو للقلعة الحمراء مساء أمس، الأربعاء، وضم الوفد كلاً من ماركوس ألونسو، مفوض البرامج الدولية فى إفريقيا، ودييجو جارسيا، المسئول عن برنامج الشركة الراعية، لبحث سبل التعاون بين النادى الأهلى وسيلتا فيجو خلال المرحلة المقبلة.

كان فى استقبال وفد نادى سيلتا فيجو المهندس خالد مرتجي، والمهندس محمد سراج الدين، عضوى مجلس إدارة النادي..جاء ذلك فى إطار اهتمام مجلس إدارة الاهلى برئاسة محمود الخطيب، بتبادل الخبرات والزيارات مع الأندية الأوروبية بما يليق بطموحات الأهلى وجماهيره على كافة المستويات، ودار حوار مطول عقب الاستقبال بين المهندس خالد مرتجى والمهندس محمد سراج الدين مع الوفد الإسبانى عن تاريخ الأهلى ورؤية النادى المستقبلية فى شتى المجالات، لا سيما فيما يتعلق بمسألة إنشاء الشركات وفقًا لقانون الرياضة المصرى الجديد، كأول نادٍ مصرى يقبل على تلك الخطوة مثل تأسيس شركة لكرة القدم.

وتطرق الحديث إلى تبادل الخبرات بين الناديين، لا سيما أن نادى سيلتا فيجو يمتلك كشافين للمواهب فى أنحاء العالم، وهو ما يتماشى مع رؤية الأهلى لقطاع الناشئين، بعد التعاقد مع التشيكى ميشال بروكيتش، المدير الفنى لقطاع الناشئين بالأهلي، وخالد بيبو، رئيس القطاع، فى ضوء اهتمام سيلتا فيجو بالمواهب الأفريقية، وبناءً على ذلك كانت الزيارة الأولى للوفد الإسبانى للأهلي.

من جهته قال ماركوس ألونسو، مفوض البرامج الدولية فى أفريقيا من نادى سيلتا فيجو، إنه سعيد بوجوده فى نادٍ كبير مثل الأهلي، الذى يمتلك تاريخًا عريقًا جعله فريدًا من نوعه فى إفريقيا والشرق الأوسط، ويضاهى الأندية الأوروبية.

وأوضح دييجو جارسيا، مسئول الشركة الراعية لنادى سيلتا فيجو، أن أول زيارة للوفد فى أفريقيا للأهلى لم تكن من فراغ، بل كانت بسبب عراقة هذا النادى، معربًا عن رغبة ناديه فى التعاون المثمر مع الأهلى، وتحدث خوان فوينيتس بأنه سيكون من دواعى سروره أن يتعاون الأهلى مع نادى سيلتا فيجو، لأن النتيجة ستكون رائعة فى عملية اكتشاف المواهب، خاصة أن الأهلى نادى القرن الأفريقى.

Advertisements

وحرص المهندس خالد مرتجى والمهندس محمد سراج الدين عضوا المجلس على إهداء الوفد الإسبانى درع وعلم النادي، تقديرًا لرغبتهم فى التعاون، بينما أهدى وفد سيلتا فيجو مرتجى وسراج الدين علم سيلتا فيجو.

خالد مرتجي مع وفد سيلتا فيجو



خالد مرتجي ومحمد سراج الدين خلال استقبال وفد سيلتا فيجو