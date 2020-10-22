شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. الأهلى يكتسح النجم الساحلى بسداسية فى ليلة تألق أزارو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مثل هذا اليوم 22 أكتوبر 2017 حقق النادى الأهلى فوزاً كبيراً على النجم الساحلى التونسى بنتيجة 6-2 فى المباراة التى جمعتهما ضمن منافسات إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، ليتأهل الأحمر لنهائى البطولة عن جدارة والتى خسر لقبها لصالح الوداد المغربى.

وتقدم التونسى على معلول للأهلى فى الدقيقة الثانية من المباراة، قبل أن يسجل المغربى وليد أزارو ثلاثة أهداف هاتريك فى الدقائق 23 و39 و48 على الترتيب.

وسجل هدف تقليل الفارق للنجم التونسى رامى البدوى فى الدقيقة 51 من المباراة، قبل أن يسجل الأهلى هدفين آخرين عن طريق حمدى النقاز، بالخطأ فى مرماه فى الدقيقة 58، ورامى ربيعة فى الدقيقة 63، فيما سجل إيهاب المساكنى الهدف الثانى للنجم الساحلى، فى الدقيقة الأخيرة من الشوط الثانى للمباراة.

وعلى مدار التاريخ، نجح الأهلى فى تدوين اسمه بحروف من ذهب بين الأندية المصرية بل والعالمية، وبعدد كبير من البطولات نصب الأحمر ملكاً على منافسيه، حيث وصل عدد بطولات الأهلى إلى 137 بطولة خلال 113 سنة هو عمر القلعة الحمراء التى تأسست عام 1907.

Advertisements

وتوج المارد الأحمر بـ42 بطولة دورى عام، 36 لقبا ببطولة كأس مصر، 10 ألقاب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.

على مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 14 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1."

فيما كان التتويج الأخير بالدورى والكأس معاً فى موسم "2016-2017" نجح الأهلى فى الجمع للمرة رقم "14" بين مسابقة الدورى والكأس بعد فوزه على المصرى "2-1" فى الوقت الإضافى بنهائى كأس مصر.